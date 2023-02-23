Протягом трьох сезонів пуховик, який знаходиться у шафі, може перетворитися на неохайну річ. Причиною цього зазвичай є його неправильне зберігання. Тож, щоби куртка мала гарний вигляд у новому зимовому сезоні, варто врахувати декілька важливих нюансів, зазначає 24 Канал.
Читайте також Як доглядати за шкіряними сумками: корисні поради
Як підготувати пуховик до весни
У зимових пуховиках найчастіше використовується штучний наповнювач із холофайбера чи синтепону, або з пуху чи пера. Куртку не лише треба правильно випрати, але й важливо згодом розправити наповнювач.
- Випраний і вологий пуховик необхідно розкласти на рівній твердій поверхні. За допомогою чистого м'ячика почніть "розкочувати" пуховик від лінії подола до коміра.
- Не поспішай ховати куртку в шафу одразу після її висихання. Матеріал пуховика може здаватися вже сухим, проте наповнювач може досі залишатись трохи мокрим.
- Коли пуховик повністю висохне, найкраще розвісити його на вішалці в тканинному чохлі, просоченим речовиною, що захищає від молі. Всі замки та ґудзики пуховика обов'язково застебніть.
Як підготувати пуховик до весни – поради та лайфхаки / Фото Canva
- Якщо немає можливості повісити пуховик на вішалку, то виверніть його навиворіт і акуратно складіть у коробку, що вентилюється, або у мішок з тканини.
- Якщо ви можете похвалитися містким та великим гардеробом, тоді просто повісьте куртку.
- Шафа, в якій висітиме пуховик, повинна знаходитися далеко від опалювальних приладів й у сухому місці. Адже перепади температур від сонця та обігрівальних приладів негативно впливають на зовнішній вигляд пуховика.
- Для того, щоб максимально заощадити вільний простір найкраще використовувати вакуумні пакети. Для цього покладіть речі в мішок та відкачайте повітря. Однак після такого способу зберігання необхідно буде провітрити одяг.
Поради, як зберігати пуховик до наступної зими / Фото Canva
Як не можна зберігати пуховик
- Вироби з пуху не можна згортати. В іншому випадку наповнювач зімнеться і втратить теплопровідність.
- Не можна зберігати верхній одяг на балконі. Під променями сонця він може вигоріти.
- Коли надворі стабільна тепла погода і потреба в пуховику відпала, не можна одразу ховати пуховик. Спершу його треба підготувати до наступного сезону.