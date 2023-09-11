Перевірте, чи ви це зробили: як підготувати приміщення до зберігання врожаю

Будь-які овочі чи фрукти потрібно не лише зібрати. Грає роль й правильне зберігання, щоб створити плодам усі необхідні умови.

Ідеально підійде для зберігання овочів чи фруктів, льох чи відвал. Там переважно досить прохолодно, тому плоди будуть зберігатися довго. Як підготувати це приміщення до утримання урожаю – підкаже 24 Канал.

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Підготовка приміщення до зберігання урожаю

Перед тим, як залишати врожай у підвалі чи льосі, треба його добре провітрити. Дерев'яні ящики можна обробити розчином залізного купоросу. Після цього приміщення й тари обов'язково слід просушити.

Щоб подолати грибок у підвалі чи льосі, можна продезінфікувати стіни розчином марганцівки. Засіб використовують одразу, як приготували, бо вона швидко втрачає свої властивості.



Марганцівка / Фото "Добробут"

Проблемою таких заглиблених приміщень часто стають шкідники. Миші та щури не просто гризуть плоди, але й залишають своїми відходи. Відповідно це стає непридатним для споживання.

Вихід є – закласти усі щілини цементним розчином. Тоді в них просто зникне доступ до приміщень. Також можна встановити ультразвукові пастки, які лякатимуть гризунів.

Не ставте овочі у підвал одразу після збору. Особливо йдеться про картоплю, буряк, моркву. Їх потрібно залишити в тіні, але водночас, щоб було тепло +18 мінімум та проникало повітря. Таким чином, шкірка плодів зміцниться. Потім овочі розкладають в прохолодному приміщенні на цупкий матеріал або в ящики. Також всі плоди потрібно переглянути та викинути погані.



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