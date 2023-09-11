Идеально подойдет для хранения овощей или фруктов, погреба или отвала. Там в основном достаточно прохладно, потому плоды будут сохраняться долго. Как подготовить это помещение к содержанию урожая – подскажет 24 Канал.

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Подготовка помещения к хранению урожая

Перед тем, как оставлять урожай в подвале или погребе, нужно его хорошо проветрить. Деревянные ящики можно обработать раствором железного купороса. После этого помещение и тары обязательно следует просушить.

Чтобы преодолеть грибок в подвале или погребе, можно продезинфицировать стены раствором марганцовки. Средство используют сразу, как приготовили, потому что она быстро теряет свои свойства.



Марганцовка / Фото "Добробут"

Проблемой таких углубленных помещений часто становятся вредители. Мыши и крысы не просто грызут плоды, но и оставляют своими отходы. Соответственно это становится непригодным для потребления.

Выход есть – заложить все щели цементным раствором. Тогда у них просто исчезнет доступ к помещениям. Также можно установить ультразвуковые ловушки, которые будут пугать грызунов.

Не ставьте овощи в подвал сразу после сбора. Особенно речь идет о картофеле, свекле, моркови. Их нужно оставить в тени, но в то же время, чтобы было тепло +18 минимум и проникал воздух. Таким образом, кожура плодов укрепится. Затем овощи разлагают в прохладном помещении на плотный материал или в ящики. Также все плоды нужно просмотреть и выбросить плохие.



Лех / Фото Freepik