Ідеально підійде для зберігання овочів чи фруктів, льох чи відвал. Там переважно досить прохолодно, тому плоди будуть зберігатися довго. Як підготувати це приміщення до утримання урожаю – підкаже 24 Канал.

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Підготовка приміщення до зберігання урожаю

Перед тим, як залишати врожай у підвалі чи льосі, треба його добре провітрити. Дерев'яні ящики можна обробити розчином залізного купоросу. Після цього приміщення й тари обов'язково слід просушити.

Щоб подолати грибок у підвалі чи льосі, можна продезінфікувати стіни розчином марганцівки. Засіб використовують одразу, як приготували, бо вона швидко втрачає свої властивості.



Марганцівка / Фото "Добробут"

Проблемою таких заглиблених приміщень часто стають шкідники. Миші та щури не просто гризуть плоди, але й залишають своїми відходи. Відповідно це стає непридатним для споживання.

Вихід є – закласти усі щілини цементним розчином. Тоді в них просто зникне доступ до приміщень. Також можна встановити ультразвукові пастки, які лякатимуть гризунів.

Не ставте овочі у підвал одразу після збору. Особливо йдеться про картоплю, буряк, моркву. Їх потрібно залишити в тіні, але водночас, щоб було тепло +18 мінімум та проникало повітря. Таким чином, шкірка плодів зміцниться. Потім овочі розкладають в прохолодному приміщенні на цупкий матеріал або в ящики. Також всі плоди потрібно переглянути та викинути погані.



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