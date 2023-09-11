Не всегда есть возможность приобрести профессиональные чистящие средства канализации. А иногда нужно быстро решить эту проблему, а под рукой – только народные средства. Как справиться с этим с помощью обычной поваренной соли – дальше.

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Как почистить трубы: простой лайфхак

Обычная соль поможет эффективно прочистить трубы на кухне не хуже, чем популярные магазинные средства. Если они забились остатками пищи, жиром и грязью, нужно всего 1 стакан соли. Засыпьте ее в раковину и оставьте на полтора часа.

Важно: если вы сантехника, изготовленная из фарфора, не стоит заливать ее кипятком, потому что может уничтожиться материал.

Пищевая соль очень хорошо уносит грязь, отложения из пищи, жир. А также – она отлично дезинфицирующие трубы, потому что устраняет плохие запахи, которые часто воняют на всю кухню.

Такое простое средство будет полезным и для канализации. Есть простой рецепт, как избавиться от неприятного запаха из унитаза.



Лайфхак с солью / Фото Deposit.photos

Насыпьте туда 2 стакана соли;

залейте еще 1 литр кипятка;

пусть постоит так 15-20 минут;

спустите воду.

Для того чтоб трубы не забивались и не возникало плохого запаха, где-то 1 раз в месяц насыпайте 1 столовую ложку соли в сливное отверстие.