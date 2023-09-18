Готуємо сад до холоду: як доглядати за газоном зараз, щоб він пережив зиму

Доглянутий газон є окрасою будь-якої території, як-от саду чи заднього подвір'я. Тому так важливо знати основні правила для підготовки газону до холодів, аби й весною насолоджуватись його чудовим виглядом.

Про декоративну та естетичну функцію рівномірного площинного покриття газону годі й говорити. Однак лише скосити траву недостатньо, щоб соковитий зелений газон зберіг свій вигляд до настання теплого сезону. Як і більшість садових рослин, газон вимагає ретельного догляду, особливо перед зимівлею.

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Далі ви знайдете найкращі поради для власників ландшафтних композицій та садів, що допоможуть у непростій справі догляду за газоном восени.

Віялові граблі – ваш найкращий помічник

Осінній догляд за газоном варто розпочати із його очищення. Трав'яне покриття потрібно очистити від різноманітного сміття, в тому числі каміння, гілок та відмерлої трави. Це може загальмувати ріст трави, та навіть призвести до поширення садових шкідників.

Опале листя – ще один небажаний гість серед трав'яного покриття садового газону. Подейкують, що опале листя стане у пригоді як природне добриво, проте спеціалісти доводять протилежне. Натомість скористайтесь садовими віяловими граблями, аби звільнити газон від опалого листя восени. І щоб не пошкодити кореневу систему трави, робити це треба вкрай обережно на м'якому від осінніх дощів ґрунті.



Обов'язково очистіть газон від опалого листя / Pixabay

Осіннє скошення газону

Останнє скошення трави фахівці радять проводити за 2-3 тижні до настання перших заморозків. Втім, не варто залишати траву надто високою або низькою. Висока трава на вашому газоні вимагатиме від кореневої системи більше ресурсів, що потенційно може призвести до слабшання стебла. Водночас коротка трава є більш вразливою до промерзання. 5-8 см вважається ідеальною висотою для зимівлі газону.

Зауважте, що скошену траву обов'язково потрібно прибрати, хоча деякі садівники вважають слушним залишати її на газоні, щоб захистити покрив від снігу. Краще розкладіть скошену траву на грядки – за зимовий період вона перетвориться на цінне природне добриво.



На зиму краще підстригати траву до висоти 5-8 см / Pexels

Садові вили для аерації ґрунту

Після сезону осінніх дощів є висока ймовірність того, що скупчення води на поверхні газону може нашкодити кореневій системі газону або навіть призвести до його загибелі. Проведення простої, але важливої, процедури аерації ґрунту є одним з етапів підготовки газону до зимівлі. Аерація дозволить зайвій волозі проникнути вглиб ґрунту замість того, щоб застоятись на поверхні.

Для проколювання ґрунту чудово підійдуть садові вили. Зверніть увагу, що цілком достатньо робити проколи глибиною 10 см. Спеціалісти наголошують на тому, що аерація ґрунту є рекомендованою процедурою після проведення останнього скошення газону восени, проте проводити її можна лише у суху погоду.



Для аерації ґрунту обирайте садові вили / Pixabay

Підживлення добривом із фосфором і калієм

Щоб допомогти газонній траві краще перенести зиму, використовуйте мінеральні добрива. До прикладу, фосфор у складі добрива працюватиме на зміцнення кореневої системи, а калій допоможе протистояти захворюванням. На ринку представлені спеціальні добрива саме для підживлення газонів в осінній період.

Варто пам'ятати про особистий захист у роботі із мінеральними добривами, як-от спеціальний одяг, рукавички та взуття. Підживлення ґрунту плануйте на 3-4 день після останнього скошування газону, аби трава достатньо зміцніла. При цьому, не рекомендується робити це у дощову погоду. В ідеалі трава має бути сухою, а ґрунт вологим.



Підживлення добривом рекомендовано робити, коли ґрунт вологий, а трава – суха / Pexels

Кислотність ґрунту – важливий фактор

Підвищена кислотність ґрунту та висока вологість є сприятливим середовищем для розмноження мохів та лишайників серед трав'яного покриву. Тож аби запобігти пошкодженню газону, важливо провести заходи зі зниження кислотності ґрунту. Для цього садівники використовують доломітове борошно та розсипають його по території газону із розрахунком 300-350 грам на метр квадратний. Ефект від цієї процедури ви помітите не відразу, зазвичай результат настає весною наступного року. Важливо зазначити, що вносити доломітове борошно у сильнокислі ґрунти потрібно одноразово кожні два роки.



Доломітове борошно допоможе знизити кислотність ґрунту / Pexels

Автор: Анастасія Доскоч