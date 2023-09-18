О декоративной и эстетической функции равномерного плоскостного покрытия газона говорить не приходится. Однако лишь скосить траву недостаточно, чтобы сочный зеленый газон сохранил свой вид до наступления теплого сезона. Как и большинство садовых растений, газон требует тщательного ухода, особенно перед зимовкой.

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Далее вы найдете лучшие советы для владельцев ландшафтных композиций и садов, которые помогут в непростом уходе за газоном осенью.

Веерные грабли – ваш лучший помощник

Осенний уход за газоном следует начать с его очистки. Травяное покрытие нужно очистить от разнообразного мусора, включая камни, ветви и отмершую траву. Это может затормозить рост травы и даже привести к распространению садовых вредителей.

Опавшие листья – еще один нежелательный гость среди травяного покрытия садового газона. Поговаривают, что опавшие листья пригодятся как естественное удобрение, однако специалисты доказывают обратное. Вместо этого воспользуйтесь садовыми веерными граблями, чтобы освободить газон от опавших листьев осенью. И чтобы не повредить корневую систему травы, делать это нужно очень осторожно на мягкой от осенних дождей почве.



Обязательно очистите газон от опавших листьев / Pixabay

Осеннее скашивание газона

Последнее скашивание травы специалисты советуют проводить за 2-3 недели до наступления первых заморозков. Впрочем, не стоит оставлять траву слишком высокой или низкой. Высокая трава на вашем газоне потребует от корневой системы больше ресурсов, что может привести к ослаблению стебля. В то же время короткая трава более уязвима к промерзанию. 5-8 см считается идеальной высотой для зимовки газона.

Заметьте, что скошенную траву обязательно нужно убрать, хотя некоторые садоводы считают правильным оставлять ее на газоне, чтобы защитить покров от снега. Лучше разложите скошенную траву на грядки – за зимний период она превратится в ценное природное удобрение.



На зиму лучше подстригать траву до высоты 5-8 см/Pexels.

Садовые вилы для аэрации почвы

После сезона осенних дождей высока вероятность того, что скопление воды на поверхности газона может навредить корневой системе газона или даже привести к его гибели. Проведение простой, но важной процедуры аэрации почвы является одним из этапов подготовки газона к зимовке. Аэрация позволит лишней влаге проникнуть вглубь почвы вместо того, чтобы застоять на поверхности.

Для прокалывания грунта отлично подойдут садовые вилы. Обратите внимание, что вполне достаточно делать проколы глубиной 10 см. Специалисты отмечают, что аэрация почвы является рекомендованной процедурой после проведения последнего скошения газона осенью, однако проводить ее можно только в сухую погоду.



Для аэрации почвы выбирайте садовые вилы / Pixabay

Подкормка удобрением с фосфором и калием

Чтобы помочь газонной траве лучше перенести зиму, используйте минеральные удобрения. К примеру, фосфор в составе удобрения будет работать на укрепление корневой системы, а калий поможет противостоять заболеваниям. На рынке представлены специальные удобрения именно для подкормки газонов в осенний период.

Следует помнить о личной защите в работе с минеральными удобрениями, например специальная одежда, перчатки и обувь. Подкормку грунта планируйте на 3-4 день после последнего скашивания газона, чтобы трава достаточно окрепла. При этом не рекомендуется делать это в дождливую погоду. В идеале трава должна быть сухой, а почва влажной.



Подкормку удобрением рекомендуется делать, когда почва влажная, а трава – сухая / Pexels

Кислотность почвы – важный фактор

Повышенная кислотность почвы и высокая влажность являются благоприятной средой для размножения мхов и лишайников травяного покрова. Чтобы предотвратить повреждение газона, важно провести мероприятия по снижению кислотности почвы. Для этого садоводы используют доломитовую муку и рассыпают ее по территории газона с расчетом 300-350 грамм на квадратный метр. Эффект от этой процедуры вы заметите не сразу, обычно результат наступает весной следующего года. Важно отметить, что вносить доломитовую муку в сильнокислые почвы нужно однократно каждые два года.



Доломитовая мука поможет снизить кислотность почвы / Pexels

Автор: Анастасия Доскоч