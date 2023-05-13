Є важливий нюанс: як пересаджувати кактуси, щоб не вколотися

Кактус, хоч і гарна рослина, але з гострими колючками. Цей момент ускладнює його пересадку, бо не хочеться колоти пальці. Ми зібрали поради, як зробити це безболісно.

Кактуси часто саджають вдома, бо вони додають затишку та краси. Але їхній великий недолік – колючки. Особливо це відчутно під час пересадки кактусів. 24 Канал підкаже, як пересадити кактуси, щоб не вколотися.

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Як пересадити кактуси, щоб не вколотися

Пересадження кактусів може бути небезпечним через їх колючки, але деякі заходи безпеки можуть допомогти уникнути травм. Ось кілька порад, як пересаджувати кактуси безпечно:

Перед початком пересадження одягніть захисні рукавиці, щоб захистити свої руки. Підготуйте новий горщик та землю.



Захисні рукавиці / Фото Storgom

Щоб захистити руки від колючок, можна схопити його через картон або фольгу. Для захоплення або переміщення рослини підійде газета або цупкий папір.



Картон / Фото Вікіпедія

Стане помічною товста тканина з флісу чи трикотажу. Потрібно вирізати з неї довгу та широку смужку та скласти її у кілька разів. Обгортаємо шматок тканину навколо кактуса таким чином, щоб обидва кінці залишилися в руці. Якщо все зробити правильно, то голки кактуса будуть заходити в тканину, тоді як ваші руки будуть захищені.



Флісова тканина / Фото Одягайко

Варто переносити рослину в новий горщик у будь-який з вище перелічених способів. Потім засипаємо коріння землею. Після завершення процедури тканину треба викинути, бо там можуть залишитися колючки.

Якщо скалка поранила руку

Щоб витягти скалку, треба взяти пінцет. Спершу обробляємо його антисептиком чи спиртом, а також шкіру навколо голки. Намагаємось захопити скалку пінцетом якомога ближче до шкіри та акуратно її забрати. Можна обробити рану зеленкою.

У випадку, якщо рану обробили, але вона почала опухати, це означає, що скалка все ще є в шкірі. Треба змастити місце уколу маззю Вишневського. Зверху накладаємо вату та закріплюємо пластиром чи бинтом. Наступного дня мазь повинна витягти шматок голки. Якщо опухлість все ще залишилась, потрібно звернутись до лікаря.