Кактусы часто сажают дома, потому что они придают уют и красоту. Но их большой недостаток – колючки. Особенно это ощутимо при пересадке кактусов. 24 Канал подскажет, как пересадить кактусы, чтобы не уколоться.

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Как пересадить кактусы, чтобы не уколоться

Пересадка кактусов может быть опасна из-за их колючек, но некоторые меры безопасности могут помочь избежать травм. Вот несколько советов, как пересаживать кактусы безопасно:

Перед началом пересадки наденьте защитные перчатки, чтобы защитить свои руки. Подготовьте новый горшок и землю.



Защитные варежки / Фото Storgom

Чтобы защитить руки от колючек, можно схватить его через картон или фольгу. Для захвата или перемещения растения подойдет газета или плотная бумага.



Картон / Фото Википедия

Станет заметной толстая ткань из флиса или трикотажа. Нужно вырезать из нее длинную и широкую полоску и сложить в несколько раз. Обертываем кусок ткань вокруг кактуса таким образом, чтобы оба конца остались в руке. Если все сделать правильно, то иглы кактуса будут заходить в ткань, в то время как ваши руки будут защищены.



Флисовая ткань / Фото Одягайко

Следует переносить растение в новый горшок любым из вышеперечисленных способов. Затем засыпаем корни землей. После завершения процедуры ткань нужно выбросить, потому что там могут остаться колючки.

Если заноза ранила руку

Чтобы вытащить занозу, нужно взять пинцет. Сначала обрабатываем антисептиком или спиртом, а также кожу вокруг иглы. Пытаемся захватить занозу пинцетом как можно ближе к коже и аккуратно ее убрать. Можно обработать рану зеленкой.

В случае если рану обработали, но она начала опухать, это означает, что заноза все еще есть в коже. Надо смазать место укола мазью Вишневского. Сверху накладываем вату и закрепляем пластырем или бинтом. На следующий день мазь должна вытащить кусок иглы. Если опухлость все еще осталась, следует обратиться к врачу.