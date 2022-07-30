24 канал зібрав 3 простих правила, які допоможуть вашим деревам плодоносити щороку. Вони не потребують багатьох зусиль, та приносять користь для яблук чи груш.

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Щоб збирати щорічний урожай, треба дотримуватися 3 простих умов:

Своєчасної обрізки дерев;

Профілактики захворювань;

Нові підщепи.

Обрізка яблук та груш

Регулярне обрізування дерев забезпечить не тільки естетичний вигляд крони – воно прямо впливає на плодоносність дерев та їхнє цвітіння.

Не лінуйтеся забирати підсохлі, зайві та важкі гілки з надмірним цвітінням – компактність та акуратність крони спонукне дерево сильніше плодоносити та не розпорошувати врожай.

Як отримати регулярний врожай / Фото Unsplash

Підщепи дерев

Для того, щоб навіть найвибагливіші дерева почали плодоносити щороку, необхідно робити карликові підщепи. Вони не вирішать проблему повністю – дерева все ж будуть давати менше врожаю, проте ви ніколи не залишитеся без яблук чи груш у літній день.

Як отримати регулярний врожай / Фото Unsplash

Підщепи спонукають груші та яблука формувати нові плоди та гарні суцвіття у майбутньому.

Захист від шкідників та хвороб

Хворе дерево не буде давати сили на хороший врожай, тож садівникові треба потурбуватися, що з яблунею чи грушею все добре.

Щоб дерева активно плодоносили, треба регулярно вносити добрива та постійно захищати плодові дерева від шкідників та хвороб. Чим менше проблем зі здоров'ям у дерева, тим більший врожай воно дасть.

Як отримати регулярний врожай / Фото Unsplash