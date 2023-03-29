Як отримати добрий врожай малини: важливі секрети вирощування ягоди

Малина – це цінна ягода, в якій містяться вітаміни A, B, C. Вона дуже корисна, оскільки зміцнює імунітет, покращує колір обличчя, допомагає при проблемах зі шлунково-кишковим трактом тощо. Як отримати добрий врожай малини – читайте у нашому матеріалі.

Малину дуже люблять і діти, і дорослі, пише 24 канал. Її вживають у натуральному вигляді при анемії, атеросклерозі, гіпертонічній хворобі, а також для покращення апетиту й поліпшення травлення. Малина здатна допомогти при хворобах нирок, гіпертонії та недокрів'ї.

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Майже на кожній садовій ділянці є кущі малини, оскільки вона не дуже вибаглива у догляді, і приносить хороший врожай. Втім часто буває так, що малина один рік добре родить врожай, а на інший – помітна значна різниця, і ягід родить набагато менше. У матеріалі 24 каналу ви дізнаєтеся, як зробити так, аби мати хороший врожай та велику кількість ягід.

Основні правила доброго врожаю малини

Посадка малини

Посадка малини рекомендована весною – у березні та квітні. Добрий врожай малини залежить від місця її посадки. Пам’ятайте, що малина не любить рости в затінених місцях. Як і більшість рослин, вона любить сонце, тому постарайтеся висадити кущі на тому місці, де увесь день буде гарно світити сонце. Зазвичай господарі садять малину вздовж паркану. Там вона гарно приживається. Зверніть увагу, що малину варто пересаджувати з одного місця в інше кожних 9 років.



Садіть малину у сонячному місці

Добриво

Коли сходить сніг і грунт вже прогрівається до +5-6°С, варто підливати малину весняним добривом. Це може бути органічне добриво – перегній, коров’як чи деревна зола. Добриво перегною вносять із розрахунком одне відро під один кущ. Вносити його варто у зволожений грунт, тож це ідеально зробити після дощу.

Настій коров’яку приготуйте у пропорції з водою 1:10. Під кожним кущем має бути 1 літр добрива.

Деревна зола містить багато мінеральних речовин, які любить малина. Золу можна вносити у чистому вигляді, але краще не змішуйте з ним коров’як. Фахівці кажуть, що найкраще деревну золу вносити окремо, приблизно через 2 тижні після коров’яка.



Добрий урожай залежить від внесення добрива / Фото з Суперсадівник

Позбавлення від шкідників

Кущі малини рідко схильні до дії шкідників, але якщо це раптом у вас трапиться, то візьміть до уваги народні методи. Від попелиці та комах застосуйте 100 грамів порошку гірчиці, які розбавте в 10 літрів води та обробіть кущі.

Якщо з’явився грибок, то від нього допоможе позбутися зола і господарське мило. 300 грамів золи розчиніть в 10 літрах чистої рідини та дайте настоятися. Процідіть розчин до додайте 40 грамів мила. Цим настоєм варто обробити малину.

Обрізання малини

У кінці травня чи на початку червня проведіть обрізання малини. 4-5 штук молодої порослі вкоротіть в точці росту на 5 сантиметрів. Через кілька днів у міжлисткових пазухах почнуть відростати бокові гілки. Зазвичай їх утворюється 5 або більше штук довжиною у 35 сантиметрів. Всю іншу поросль виріжте аж до землі.

Другу обрізку варто провести тоді, коли малина вже повністю відплодоносить. Всі стебла малини треба вирізати до землі. У кущі залишіть 4-5 стебел, які залишали та обрізали в першій весняній обрізці.Кущ, який залишився почне набиратися сили та на наступний рік закладе нові ягідні бруньки.

Наприкінці літа проведіть третю обрізку. Обріжте залишені 4-5 стебел малини на 15-20 сантиметрів від точки росту та зріжте всю молоду поросль. Видалення порослі дасть можливість кущу отримати максимальну кількість поживних речовин.



Правила обрізання малини / Фото з Agroglass