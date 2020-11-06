Якщо ви мрієте про ролі в кіно, червоні доріжки та премії, тоді варто починати діяти. Для цього треба пройти кастинги до телепроєктів. Як це зробити – з власного досвіду порадив український актор Костя Войтенко.

Актор добре відомий глядачам за ролями у фільмах та серіалах "Параджанов", "Коли ми вдома", "Село на мільйон", "Підкидьки", "Ніч святого Валентина" та ін. Невдовзі на екрани має вийти нова робота Кості Войтенка – серіал "Будиночок на щастя". Перед прем'єрою відомий українець поділився з "Новим каналом" своїм рецептом успіху.

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Костя Войтенко розповів, що актори не повинні лякатись кастингів, адже це своєрідне тренування, яке має пройти кожен.

Зізнаюся, я люблю кастинги. Це дуже класний тренажер для актора. І чим більше їх у вашому житті, тим краще. Мені не важко їх проходити, і я ніколи не засмучуюсь, якщо не затверджують на роль. Завжди розумію, що, мабуть, інший актор підходить більше, – розповів Костя Войтенко.

Як пройти кастинги до фільмів

Український актор розповів, що перед пробами потрібно ретельно підготуватись. За порадою Кості Войтенка, не варто покладатись на імпровізацію, адже так можна не отримати роль у важливих для кар'єри проєктах. Тому перед кастингами вивчіть текст і запишіть монолог на відео, щоб побачити власні акторські промахи.

Добре вивчіть свій текст. Запишіть його кілька раз на камеру телефона. Потім перегляньте відео. Оцініть себе зі сторони. Впевнений, що побачите якісь нюанси. От їх і скоригуйте до кастингу. А під час самих проб будьте відкритими до режисера. Слухайте його та виконуйте усі поради, – порадив він.

Окрім цього, актор пригадав кумедну історію зі свого досвіду. Раніше, коли Костя Войтенко ще навчався в університеті, мав шанс пройти проби на воєнний фільм. Роль сподобалась актору, а тому він показав перед режисером, що готовий зіграти драматичного персонажа. Але отримати роботу йому завадила монетка.

"Тоді я навчався на другому курсі театрального факультету. І вирішив спробувати свої сили на роль у військовому фільмі. На кастинг прийшов й мій одногрупник. Після проб до нас вийшов режисер і сказав, що він не знає, кого вибрати на цю роль. За його словами, ми двоє справилися із поставленими завданнями. Тоді він вирішив кинути монетку. І вона випала не на мою користь. Ось це єдиний випадок у житті, коли я дуже хотів отримати роль. На жаль, не склалося", – розповів Костя Войтенко.