Если вы мечтаете о ролях в кино, красных дорожках и премиях, тогда стоит начинать действовать. Для этого надо пройти кастинги в телепроекты. Как это сделать – опираясь на собственный опыт посоветовал украинский актер Костя Войтенко.

Актер хорошо известен зрителям по ролям в фильмах и сериалах "Параджанов", "Когда мы дома", "Село на миллион", "Подкидыши", "Ночь святого Валентина" и др. Вскоре на экраны должна выйти новая работа Кости Войтенко – сериал "Домик на счастье". Перед премьерой известный украинец поделился с "Новым каналом" своим рецептом успеха.

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Костя Войтенко рассказал, что актеры не должны пугаться кастингов, ведь это своеобразная тренировка, которую должен пройти каждый.

Признаюсь, я люблю кастинги. Это очень классный тренажер для актера. И чем больше их в вашей жизни, тем лучше. Мне не трудно их проходить, и я никогда не расстраиваюсь, если не утверждают на роль. Всегда понимаю, что, пожалуй, другой актер подходит больше,

– рассказал Костя Войтенко.

Как пройти кастинги к фильмам

Украинский актер рассказал, что перед пробами нужно тщательно подготовиться. По совету кости Войтенко, не стоит полагаться на импровизацию, ведь так можно не получить роль в важных для карьеры проектах. Поэтому перед кастингами выучите текст и запишите монолог на видео, чтобы увидеть собственные актерские промахи.

Запишите его несколько раз на камеру телефона. Затем просмотрите видео. Оцените себя со стороны. Уверен, что увидите какие-то нюансы. Вот их и скорректируйте до кастинга. А во время самих проб будьте открытыми для режиссера. Слушайте его и выполняйте все советы,

– посоветовал он.

Кроме этого, актер вспомнил забавную историю из своего опыта. Раньше, когда Костя Войтенко еще учился в университете, у него был шанс пройти пробы на военный фильм. Роль понравилась актеру, а потому он показал перед режиссером, что готов сыграть драматического персонажа. Но получить работу ему помешала монетка.

"Тогда я учился на втором курсе театрального факультета. И решил попробовать свои силы на роль в военном фильме. На кастинг пришел и мой одногруппник. После проб к нам вышел режиссер и сказал, что он не знает, кого выбрать на эту роль. По его словам, мы двое справились с поставленными задачами. Тогда он решил бросить монетку. И она выпала не в мою пользу. Вот это единственный случай в жизни, когда я очень хотел получить роль. К сожалению, не сложилось", – рассказал Костя Войтенко.