Сьогодні, 15 жовтня, відбудеться гучне весілля ведучого та шоумена Володимира Остапчука та нотаріуса Христини Горняк. Напередодні особливого дня поділилася декількома порадами для наречених, які допоможуть організувати справжнє весілля мрії.

Христина Горняк вже пройшла всі етапи підготовки до найважливішої події у житті і поділилася секретами з виданням "КП в Україні".

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Вибір організатора весілля

Христина зазначає, що це перше і, мабуть, найважливіше завдання, яке є у наречених. Щоб не помилитися і розпочати роботу з організаторами, які справді вам підходять, Горняк рекомендує зустрітися з декількома, щоб в результаті зробити правильний вибір. Важливо, щоб наречені та організатори мали спільне бачення концепції свята, бюджету, щоб організатори не нав'язували свою думку, а прислухалися до пари і лише давали поради, рекомендували найкраще.

Весільний образ

Для кожної дівчини це дуже важлива складова усього свята. Важливо, щоб у цей день ви були у вбранні вашої мрії, сукня, у якій ви відчуватимете себе королевою. І неважливо, який буде фасон, колір, довжина тощо. Христина радить не полінуватися і відвідати декілька салонів, приміряти різноманітні варіанти весільних суконь. І при цьому довіритися лише власним відчуттям, а не звертати увагу на тренди. Особисто вона приміряла дуже багато образів, поки не відчула, що знайшла саме той, який шукала.

А ще я дуже люблю шити речі за власними ескізами. Саме тому одну з суконь пошила в ательє – хороша альтернатива для тих, у кого в голові є готова картинка, яку лише потрібно втілити в життя. І так, це дозволить вам трішки зекономити,

– поділилася Христина.

Вибір зачіски і макіяжу

Головне, щоб усі складові вашого весільного образу гармонійно поєднувалися між собою. Зверніть увагу на те, щоб макіяж і зачіска пасували до вашого вбрання, стилістики весілля і загалом подобалися вам. Кожна дівчина індивідуальна і не всім підійдуть той чи інший макіяж, зачіска.

Горняк поділилася, якщо дивитися з боку трендів, то вона обрала зачіску 90-х. Проте вона довірилася своєму внутрішньому відчуттю. Вона мала уявлення про те, якою нареченою буде, і лише реалізовувала свої бажання.

Пробні макіяж та зачіска

Насамперед, постарайтеся заздалегідь спробувати на собі образ, домовитися з майстром про зустріч напередодні весілля. Варто домовлятися про зустріч зранку, щоб подивитися чи не зіпсуються макіяж та зачіска протягом дня.

Також варто подумати про різні форс-мажори: дощ, вітер тощо. Потрібно спланувати для таких днів альтернативні варіанти. Спитайте візажиста, що варто мати при собі в день весілля. Наприклад, ватну паличку, щоб непомітно і вчасно забрати сльозу.

День весілля

Насамперед, весілля – це свято для вас та вашої другої половинки. День, коли хочеться з максимальним задоволенням провести час з рідними, друзями, один з одним. Тому, сповна насолодіться цим днем і не намагайтеся все контролювати. Потім ви не зможете пробачити це собі.