Сегодня, 15 октября, состоится громкая свадьба ведущего и шоумена Владимира Остапчука и нотариуса Кристины Горняк. Накануне особого дня поделилась несколькими советами для молодоженов, которые помогут организовать настоящую свадьбу мечты.

Кристина Горняк уже прошла все этапы подготовки к важнейшему событию в жизни и поделилась секретами с изданием "КП в Украине".

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Выбор организатора свадьбы

Кристина отмечает, что это первое и, пожалуй, самое важное задание, которое есть у молодоженов. Чтобы не ошибиться и начать работу с организаторами, которые действительно вам подходят, Горняк рекомендует встретиться с несколькими, чтобы в результате сделать правильный выбор. Важно, чтобы молодожены и организаторы имели общее видение концепции праздника, бюджета, чтобы организаторы не навязывали свое мнение, а прислушивались к паре и только давали советы, рекомендовали лучшее.

Свадебный образ

Для каждой девушки это очень важная составляющая всего праздника. Важно, чтобы в этот день вы были в наряде вашей мечты, платье, в котором вы будете чувствовать себя королевой. И неважно, какой будет фасон, цвет, длина и тому подобное. Кристина советует не полениться и посетить несколько салонов, примерить различные варианты свадебных платьев. И при этом довериться только собственным ощущениям, а не обращать внимания на тренды. Лично она примеряла очень много образов, пока не почувствовала, что нашла именно тот, который искала.

А еще я очень люблю шить вещи по собственным эскизам. Именно поэтому одно из платьев сшила в ателье – хорошая альтернатива для тех, у кого в голове есть готовая картинка, которую только нужно воплотить в жизнь. И да, это позволит вам немного сэкономить,

– поделилась Кристина.

Выбор прически и макияжа

Главное, чтобы все составляющие вашего свадебного образа гармонично сочетались между собой. Обратите внимание на то, чтобы макияж и прическа подходили к вашему наряду, стилистике свадьбы и вообще нравились вам. Каждая девушка индивидуальна и не всем подойдут тот или иной макияж, прическа.

Горняк поделилась, если смотреть со стороны трендов, то она выбрала прическу 90-х. Однако она доверилась своему внутреннему ощущению. Она имела представление о том, какой невестой будет, и только реализовывала свои желания.

Пробные макияж и прическа

Прежде всего, постарайтесь заранее попробовать на себе образ, договориться с мастером о встрече накануне свадьбы. Стоит договариваться о встрече утром, чтобы посмотреть не ли испортятся макияж и прическа в течение дня.

Также стоит подумать о различных форс-мажорах: дождь, ветер и тому подобное. Нужно спланировать для таких дней альтернативные варианты. Спросите визажиста, что стоит иметь при себе в день свадьбы. Например, ватную палочку, чтобы незаметно и вовремя забрать слезу.

День свадьбы

Прежде всего, свадьба – это праздник для вас и вашей второй половинки. День, когда хочется с максимальным удовольствием провести время с родными, друзьями, друг с другом. Поэтому, вполне насладитесь этим днем ​​и не пытайтесь все контролировать. Позже вы не сможете простить себе это.