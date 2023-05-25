Якщо спека застала в авто: 8 дієвих методів, як охолодитися

Жахлива спека у салоні автомобіля – знайома ситуація для багатьох водіїв. Іноді трапляються проблеми з кондиціонером, тож доводиться самотужки розв'язувати цю проблему. Є певні секрети.

Якщо кондиціонер в автомобілі з певних причин не працює, то у салоні стає нестерпно гаряче. Це призводить до погіршення самопочуття. 24 Канал розповість, як охолодити авто під час спеки.

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Як охолодити автомобіль у спеку