Якщо спека застала в авто: 8 дієвих методів, як охолодитися
25 травня 2023, 17:30Читать новость на русском
Жахлива спека у салоні автомобіля – знайома ситуація для багатьох водіїв. Іноді трапляються проблеми з кондиціонером, тож доводиться самотужки розв'язувати цю проблему. Є певні секрети.
Якщо кондиціонер в автомобілі з певних причин не працює, то у салоні стає нестерпно гаряче. Це призводить до погіршення самопочуття. 24 Канал розповість, як охолодити авто під час спеки.
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Як охолодити автомобіль у спеку
- Використовуйте захисні плівки на вікнах або тонування. Вони зменшать нагрівання салону автомобіля від сонця.
- Паркуйте автомобіль в тіні або під накриттям, якщо це можливо. Таким чином, авто не буде так сильно нагріватись, як під відкритим сонячним промінням.
- Відкрийте вікна або вентиляційні отвори перед тим, як сісти в автомобіль. Нагріте повітря вийде з салону.
- Перед поїздкою прийміть прохолодний душ або змочіть обличчя, руки, ноги холодною водою.
- Водій та пасажири повинні мати достатньо води для, щоб легше переносити спеку.
- У жодному разі не залишайте у закритому авто під час спеки дітей або тварин. Температура в салоні швидко підвищується, що призводить до серйозних наслідків для здоров'я.
- Ефективним методом охолодження машини будуть пляшки або пакети з льодом. Їх можна розкласти в зручних місцях в салоні.
- Стане у пригоді й змочена тканина або вологі серветки. Їх треба поставити на вентиляційні отвори. Коли увімкнете вентилятор, тканина випаровуватиме вологу та охолоджуватиме салон.