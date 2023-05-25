Якщо спека застала в авто: 8 дієвих методів, як охолодитися

25 травня 2023, 17:30
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Жахлива спека у салоні автомобіля – знайома ситуація для багатьох водіїв. Іноді трапляються проблеми з кондиціонером, тож доводиться самотужки розв'язувати цю проблему. Є певні секрети.

Якщо кондиціонер в автомобілі з певних причин не працює, то у салоні стає нестерпно гаряче. Це призводить до погіршення самопочуття. 24 Канал розповість, як охолодити авто під час спеки.

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Як охолодити автомобіль у спеку

  • Використовуйте захисні плівки на вікнах або тонування. Вони зменшать нагрівання салону автомобіля від сонця.
  • Паркуйте автомобіль в тіні або під накриттям, якщо це можливо. Таким чином, авто не буде так сильно нагріватись, як під відкритим сонячним промінням.
  • Відкрийте вікна або вентиляційні отвори перед тим, як сісти в автомобіль. Нагріте повітря вийде з салону.
  • Перед поїздкою прийміть прохолодний душ або змочіть обличчя, руки, ноги холодною водою.
  • Водій та пасажири повинні мати достатньо води для, щоб легше переносити спеку.
  • У жодному разі не залишайте у закритому авто під час спеки дітей або тварин. Температура в салоні швидко підвищується, що призводить до серйозних наслідків для здоров'я.
  • Ефективним методом охолодження машини будуть пляшки або пакети з льодом. Їх можна розкласти в зручних місцях в салоні.
  • Стане у пригоді й змочена тканина або вологі серветки. Їх треба поставити на вентиляційні отвори. Коли увімкнете вентилятор, тканина випаровуватиме вологу та охолоджуватиме салон.

Автор: Вікторія Козар