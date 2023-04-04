Розлилась ранкова кава: дієві поради, які врятують від плям

Кава – улюблений напій багатьох. Проте буває один необережний рух і рідина опиняється на поверхні чи одязі. Якщо темна пляма неминуча, хвилюватись не варто, є кілька дієвих способів як позбутись забруднень

Плями від кави не настільки стійкі, як ми думаємо, найпростіші засоби для їх видалення є у нас вдома. Спосіб очищення залежать від того, чи це щойно сталось, чи пляма висохла, коли її виявили. Боротися із забрудненням можна в обох випадках, але по-різному, пише 24 Канал.

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Одяг

Якщо кавова пляма виникла на ваших речах, очистити її найкраще одразу. Варто просто промокнути пляму вологою тканиною з мікрофібри, і старатись не терти, тому що так бруд лише розійдеться.

Якщо кава вже засохла на одязі, врятувати його допоможе оцет. Потрібно змішати сухий пральний порошок, холодну воду та столовий оцет, має вийти консистенція зубної пасти. Намазати з обох сторін тканини, де пляма, і зачекати п'ять хвилин. Потім потерти обидві сторони круговими рухами та змити холодною водою. Після попрати одяг як зазвичай.

Килими

, якщо це делікатна тканина, краще віднести її до професійних фірм з чищення одягу.

Щоб уникнути стійкої плями від кави на килимі, потрібно діяти швидко. Забрати якомога більше рідини за допомогою ганчірок або паперових рушників. Для ретельного очищення змішати одну столову ложку мийного засобу для посуду з двома склянками теплої води та столовою ложкою оцту. Цим розчином промокнути пляму ганчіркою, яка має бути нейтрального кольору, щоб уникнути перенесення барвника на килим. Повторювати промокання, доки пляма не зникне. Потім очистити все холодною водою.



Пляма від кави на килимі / Фото Pinterest

Тканинна оббивка дивана чи крісла

Якщо кава була розлита на м'які меблі, промокнути пляму потрібно так само як на одязі. Після цього обережно вимити холодною водою. Якщо пляма вже встигла увібратись в обшивку, можна очистити засобом для миття посуду. Такий спосіб варто спочатку перевірити на непомітному місці, щоб переконатися, що ваш вид тканини на меблях не зіпсується.

Столи

Круглі плями на будь-яких поверхнях залишаються навіть, коли на них лише ставимо чашку з кавою. Видалити таку стару пляму не важко. Якщо звичайна мокра ганчірка не допомагає, потрібно протерти сумішшю теплої води та харчової соди.



Плями від кави на столі / Фото Pinterest

Автор: Діана Сікорська