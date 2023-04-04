Пятна от кофе не столь устойчивы, как мы думаем, самые простые средства для их удаления есть у нас дома. Способ очистки зависит от того, это произошло только что, или пятно высохло, когда его обнаружили. Бороться с загрязнением можно в обоих случаях, но по-разному пишет 24 Канал.

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Одежду

Если кофейное пятно возникло на ваших вещах, очистить его лучше всего сразу. Следует просто промокнуть пятно влажной тканью из микрофибры, и стараться не тереть, потому что так грязь только разойдется.

Если кофе уже засох на одежде, спасти его поможет уксус. Нужно смешать сухой стиральный порошок, холодную воду и уксус, должен получиться консистенция зубной пасты. Смазать с обеих сторон ткани, где пятно, и подождать пять минут. Затем обе стороны потереть круговыми движениями и смыть холодной водой. После постирать одежду как обычно.

Заметим, если это деликатная ткань, лучше отнести ее к профессиональным фирмам по чистке одежды.

Ковры

Чтобы избежать стойкого пятна от кофе на ковре, нужно действовать быстро. Забрать как можно больше жидкости с помощью тряпок или бумажных полотенец. Для тщательной очистки смешайте одну столовую ложку моющего средства для посуды с двумя стаканами теплой воды и столовой ложкой уксуса. Этим раствором промокнуть пятно тряпкой, которое должно быть нейтрального цвета во избежание переноса красителя на ковер. Повторять промокание, пока пятно не исчезнет. Затем очистить все холодной водой.



Пятно от кофе на ковре / Фото Pinterest

Тканевая обивка дивана или кресла

Если кофе был разлит на мягкую мебель, промокнуть пятно нужно так же как на одежде. После этого аккуратно вымыть холодной водой. Если пятно уже успело впитаться в обшивку, можно очистить средством для мытья посуды. Такой способ следует сначала проверить на незаметном месте, чтобы убедиться, что ваш вид ткани на мебели не испортится.

Столы

Круглые пятна на любых поверхностях остаются даже когда на них только поставить чашку с кофе. Удалить такое старое пятно легко. Если обычная мокрая тряпка не помогает, следует протереть смесью теплой воды и пищевой соды.



Пятна от кофе на столе / Фото Pinterest

Автор: Диана Сикорская