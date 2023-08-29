Обрізка допомагає збільшити врожай урожаю, а також – покращити його якість й смак. Адже велика кількість пагонів – не означає потужне плодоношення. Тому його треба проріджувати. А коли і як саме – підкаже 24 Канал.

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Як правильно обрізати виноград: корисні поради

Займаються обрізкою винограду вже з червня й до вересня. У період плодоношення процедуру теж проводять. Адже таким чином, до ягід буде краще потрапляти світло та повітря.

Суху лозу радять обережно прибрати вручну. Якщо не виходить – можна ножем чи секатором. Проріджувати виноград треба принаймні 1 раз у 2 тижні.

Має значення у цій ситуації такий процес, як карбівка. Під час нього обрізають верхні частини пагонів. Це роблять десь на висоті 2,2 – 2,3 метра, залежно від того, як високо розташована рослина. Процедуру роблять секатором або гострим ножем до місця, де помітний перший листок.



Обрізка винограду / Фото Gradina Max

До речі, різниця між карбівкою та прищипуванням у тому, що після першої пагін зверху стає коротшим на 40-50 сантиметрів.

У догляді за виноградом треба пам'ятати про пасинкування – це означає обрізку пагонів винограду. Це молоді бічні паростки, які зростають з пазушних бруньок. Переважно їх видаляють до 2 нижніх листків. Тож потрібно час від часу позбуватися молодих паростків.



Пасинкування винограду / Фото "Край Кам'янецький"

Місця зрізів традиційно обробляємо садовим варом. Це важливо, щоб в рослину не потрапила інфекція та швидше гоїлися рани.

Фахівці рекомендують одну неплодючу лозу залишати на 2-3 плодючих. А щодо тих паростків, котрі досягли 2 та більше метрів, то їх краще вирізати, якщо ви утримуєте рослину заради плодів. Якщо виноград слугує вам декоративним саджанцем, то хай собі росте.