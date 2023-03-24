Обрізати ожину дуже просто, важливо лише врахувати вік рослини. Як правильно робити це – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Для чого обрізати ожину

Ожина належить до дворічних рослин – тобто пагони дають урожай тільки на другий рік. Перший рік він росте, набирає сили й закладає плодові бруньки, а на другий – зацвітає та приносить плоди. Після закінчення плодоношення від старих гілок не варто нічого чекати, вони лише забирають сили у рослини. Якщо їх не обрізати, то кущ сильно заростає й урожай сходить нанівець. Обрізаючи старі гілки, ви дозволяєте рости новим.

Покрокова інструкція обрізання ожини

Навесні обрізку потрібно робити досить рано – як тільки зійде сніг. Бажано, щоб бруньки на рослинах ще не набрякли, а температура не встигла піднятися вище 6 градусів тепла. Тут вам потрібно стежити за прогнозом погоди. Якщо плануються заморозки – обрізання варто перенести.

Існує кілька схем обрізки ожини. Вибір схеми залежить від віку рослини.

  • Перша весна. Обрізання потрібно зробити після вкорінення куща. Обрізати пагони потрібно так, щоб залишилося не більше 25 сантиметрів. Така обрізка стимулює активний ріст кореневої системи, що важливо в перші місяці після посадки

  • Друга весна. Спершу обрізаєте всі зіпсовані, підмерзлі або гнилі частини рослини. Далі варто обрізати верхівку, щоб простимулювати зростання бічних пагонів.

  • Третя весна. Пагони, що родили минулого року, треба обрізати під корінь. Інакше це загрожує хворобою і загибеллю всього куща.

  • Всі наступні роки відрізаєте пагони, що відплодоносили, й підмерзлі частини рослини. Також варто видалити пагони, що ростуть всередині куща. Досвідчені садівники рекомендують обрізати всі тонкі й слабкі пагони, щоб кущ не витрачав на них поживні речовини. Менша кількість здорових гілок принесе більше врожаю, ніж купа тонких.

Секатор для обрізання має бути добре заточеним і продезінфікованим перед використанням. А всі місця обрізки обов'язково оброблені садовим варом.

Автор: Мар'яна Карлицька