Обрезать ежевику очень просто, важно только учесть возраст растения. Как правильно делать это – читайте в материале 24 Канала.

Читайте также Белим деревья весной: когда и как это правильно делать

Для чего обрезать ежевику

Ежевика относится к двулетним растениям – то есть побеги дают урожай только на второй год. Первый год он растет, набирает силу и закладывает плодовые почки, а на второй – зацветает и приносит плоды. После окончания плодоношения от старых ветвей не стоит ничего ждать, они только отнимают силы у растения. Если их не обрезать, то куст сильно зарастает и урожай сходит насмарку. Обрезая старые ветки, вы позволяете расти новым.

Пошаговая инструкция обрезки ежевики

Весной обрезку нужно делать довольно рано – как только сойдет снег. Желательно, чтобы почки на растениях еще не разбухли, а температура не успела подняться выше 6 градусов тепла. Здесь вам следует следить за прогнозом погоды. Если планируются заморозки – обрезку следует перенести.

Существует несколько схем обрезки ежевики. Выбор схемы зависит от возраста растения.

Первая весна. Обрезку нужно произвести после укоренения куста. Обрезать побеги нужно так, чтобы осталось не больше 25 сантиметров. Такая обрезка стимулирует активный рост корневой системы, что важно в первые месяцы после посадки.

Вторая весна. Сначала обрезаете все испорченные, подмерзшие или гнилые части растения. Далее следует обрезать верхушку, чтобы простимулировать рост боковых побегов.

Третья весна. Побеги, родившие в прошлом году, нужно обрезать под корень. Иначе это чревато болезнью и гибелью всего куста.

Все последующие годы отрезаете отплодоносящие побеги и подмерзшие части растения. Также следует удалить побеги, растущие внутри куста. Опытные садоводы рекомендуют обрезать все тонкие и слабые побеги, чтобы куст не тратил на них питательные вещества. Меньшее количество здоровых ветвей принесет больше урожая, чем куча тонких.

Секатор для обрезки должен быть хорошо заточен и продезинфицирован перед использованием. А все места обрезки обязательно обработаны садовым варом.

Автор: Марьяна Карлицкая