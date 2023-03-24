Обрезать ежевику очень просто, важно только учесть возраст растения. Как правильно делать это – читайте в материале 24 Канала.

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Для чего обрезать ежевику

Ежевика относится к двулетним растениям – то есть побеги дают урожай только на второй год. Первый год он растет, набирает силу и закладывает плодовые почки, а на второй – зацветает и приносит плоды. После окончания плодоношения от старых ветвей не стоит ничего ждать, они только отнимают силы у растения. Если их не обрезать, то куст сильно зарастает и урожай сходит насмарку. Обрезая старые ветки, вы позволяете расти новым.

Пошаговая инструкция обрезки ежевики

Весной обрезку нужно делать довольно рано – как только сойдет снег. Желательно, чтобы почки на растениях еще не разбухли, а температура не успела подняться выше 6 градусов тепла. Здесь вам следует следить за прогнозом погоды. Если планируются заморозки – обрезку следует перенести.

Существует несколько схем обрезки ежевики. Выбор схемы зависит от возраста растения.

  • Первая весна. Обрезку нужно произвести после укоренения куста. Обрезать побеги нужно так, чтобы осталось не больше 25 сантиметров. Такая обрезка стимулирует активный рост корневой системы, что важно в первые месяцы после посадки.

  • Вторая весна. Сначала обрезаете все испорченные, подмерзшие или гнилые части растения. Далее следует обрезать верхушку, чтобы простимулировать рост боковых побегов.

  • Третья весна. Побеги, родившие в прошлом году, нужно обрезать под корень. Иначе это чревато болезнью и гибелью всего куста.

  • Все последующие годы отрезаете отплодоносящие побеги и подмерзшие части растения. Также следует удалить побеги, растущие внутри куста. Опытные садоводы рекомендуют обрезать все тонкие и слабые побеги, чтобы куст не тратил на них питательные вещества. Меньшее количество здоровых ветвей принесет больше урожая, чем куча тонких.

Секатор для обрезки должен быть хорошо заточен и продезинфицирован перед использованием. А все места обрезки обязательно обработаны садовым варом.

Автор: Марьяна Карлицкая