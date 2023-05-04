Як правильно обрізати лаванду, щоб вона пишно цвіла: поради від садівників
Лаванду використовують для декорування садів, приготування ароматних масел та інших косметичних продуктів. Підстригання лаванди допоможе підтримати її форму, а також підвищить її здоров'я та красу.
У садівництві лаванду використовують як декоративну рослину для садів та клумб, а також для виготовлення букетів та віночків. Лаванду часто додають до чаю та інших напоїв, готують з неї мед та роблять з неї приправу для страв. У садівництві важливо знати, як доглядати за лавандою, особливо – обрізати. Про це – розкаже 24 Канал.
Дивіться також Чим підживити перець: 5 перевірених засобів для доброго врожаю
Як правильно обрізати лаванду
Ось кілька кроків, які можна виконати для підстригання лаванди:
- Почекайте, доки лаванда розквітне. Оптимальний час для підстригання лаванди – це після того, як її квіти зійшли з більшості гілок й вже відцвіли.
- Важливо обрати правильний інструмент. Для підстригання лаванди вам знадобляться гарячі ножиці або гострий ніж. Інструмент обов'язково повинен бути гострим та чистим, щоб не пошкодити рослину.
Обрізка лаванди / Фото Ваш сад
- Обрізати лаванду треба спочатку знизу. Починаючи з нижньої частини куща, відріжте гілки на 1/3 від їхньої довжини. Це збереже форму куща та покращить його розвиток. Така форма дозволяє повітрю надходити до куща з усіх боків. Також таким чином, краще освітлюються усі пагони.
- Коли ви обрізаєте молоді гілочки, треба бути обережним, щоб не видалити дерев’яні частини гілок, які дуже повільно й слабо розгалужуються.
- Не відрізайте гілочки дуже коротко. Не рекомендується видаляти гілки коротше, ніж на 10 сантиметрів від поверхні землі. Лаванда повинна залишитися здоровою та здатною рости.
Обрізка лаванди / Фото Сім'я і дім
- Видаліть старі гілки. Якщо гілка стала сухою або пошкодженою, вона потребує видалення. Це збереже енергію рослини та сприятиме її розвитку.
- Якщо у вас дуже занедбаний кущ, можна зробити омолоджувальний зріз. Для цього треба зрізати велику частину лаванди. Це може зайняти до 1/3 довжини пагонів. Це покращить стан всього куща.
Пам'ятайте, що підстригання лаванди – це важливий елемент догляду за рослиною, який допоможе їй рости здоровою та красивою.