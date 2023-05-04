Як правильно обрізати лаванду, щоб вона пишно цвіла: поради від садівників

Лаванду використовують для декорування садів, приготування ароматних масел та інших косметичних продуктів. Підстригання лаванди допоможе підтримати її форму, а також підвищить її здоров'я та красу.

У садівництві лаванду використовують як декоративну рослину для садів та клумб, а також для виготовлення букетів та віночків. Лаванду часто додають до чаю та інших напоїв, готують з неї мед та роблять з неї приправу для страв. У садівництві важливо знати, як доглядати за лавандою, особливо – обрізати. Про це – розкаже 24 Канал.

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Як правильно обрізати лаванду

Ось кілька кроків, які можна виконати для підстригання лаванди:

Почекайте, доки лаванда розквітне. Оптимальний час для підстригання лаванди – це після того, як її квіти зійшли з більшості гілок й вже відцвіли.

для підстригання лаванди – це після того, як її квіти зійшли з більшості гілок й вже відцвіли. Важливо обрати правильний інструмент. Для підстригання лаванди вам знадобляться гарячі ножиці або гострий ніж. Інструмент обов'язково повинен бути гострим та чистим, щоб не пошкодити рослину.



Обрізка лаванди / Фото Ваш сад

Обрізати лаванду треба спочатку знизу . Починаючи з нижньої частини куща, відріжте гілки на 1/3 від їхньої довжини. Це збереже форму куща та покращить його розвиток. Така форма дозволяє повітрю надходити до куща з усіх боків. Також таким чином, краще освітлюються усі пагони.

. Починаючи з нижньої частини куща, відріжте гілки на 1/3 від їхньої довжини. Це збереже форму куща та покращить його розвиток. Така форма дозволяє повітрю надходити до куща з усіх боків. Також таким чином, краще освітлюються усі пагони. Коли ви обрізаєте молоді гілочки, треба бути обережним , щоб не видалити дерев’яні частини гілок, які дуже повільно й слабо розгалужуються.

, щоб не видалити дерев’яні частини гілок, які дуже повільно й слабо розгалужуються. Не відрізайте гілочки дуже коротко. Не рекомендується видаляти гілки коротше, ніж на 10 сантиметрів від поверхні землі. Лаванда повинна залишитися здоровою та здатною рости.



Обрізка лаванди / Фото Сім'я і дім

Видаліть старі гілки. Якщо гілка стала сухою або пошкодженою, вона потребує видалення . Це збереже енергію рослини та сприятиме її розвитку.

. Це збереже енергію рослини та сприятиме її розвитку. Якщо у вас дуже занедбаний кущ, можна зробити омолоджувальний зріз. Для цього треба зрізати велику частину лаванди. Це може зайняти до 1/3 довжини пагонів. Це покращить стан всього куща.

Пам'ятайте, що підстригання лаванди – це важливий елемент догляду за рослиною, який допоможе їй рости здоровою та красивою.