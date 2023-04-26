Прості секрети, про які ви навіть не здогадувались: як обрізати гортензії, щоб вони росли

Гортензія – неймовірно красива квітка, яка нікого не залишає байдужим. Її цвітіння залежить від того, наскільки вдало виконали обрізку. Тож як правильно обрізати гортензію, аби вона густо цвіла – читайте далі.

Гортензія відома своїм тривалим та пишним цвітінням навіть у тіні. Хоча вона проста у догляді, але може не зацвісти. Багато чого залежить від обрізки. Як правильно обрізати гортензію, щоб милуватися квітами – розкаже 24 Канал.

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Як обрізати різні види гортензій

Найвідомішою з-поміж інших видів гортензії є великолиста. Це кущ із великим цвітінням рожевого, білого чи блакитного кольору. Середній ріст квітки – 4 метри.



Великолиста гортензія / Фото Dalas

Кожного року заведено позбуватись старих пагонів, які не дають їм пускати паростки. Через це проводять формування гортензії у вигляді маленького куща до метра. Цей спосіб дозволяє зберігати рослини під навіть у холодні пори року під снігом.



Бруньки у гортензії, на яких цвітуть квіти утворюються на пагонах минулого року. Тобто, ранньою весною можна зрізати лише ті гілки, які підмерзли чи хворі.



Останнім часом вивели кілька нових сортів гортензії. Вони можуть формувати квіткові бруньки на пагонах як попереднього, так і поточного року. Якщо ж протягом зими всі їхні пагони замерзнуть, то вже весною відростуть нові й розпустяться. Щоб вони цвіли довше, навесні у частини торішніх пагонів треба зрізати третю частину зверху. І тоді квіти розпустяться восени –коли цвітіння необрізаних гілок завершиться.



Мітловидна гортензія. Під час вирощування варто пам’ятати, що її обов’язково треба обрізати. Бруньки цього виду гортензії дають пагони, на яких потім виростуть квіти. Якщо кущ не доглядати, то через кілька років він матиме кулясту форму. Щоб отримати красиву форму куща, треба обрізати її весною та влітку.



Мітловидна гортензія / Фото Profisad



Обрізку мітловидної гортензії проводять, щоб прорідити кущ й позбавитись нежиттєздатних гілок. Під час процедури має формуватися крона. Тому треба видаляти нульові пагони. Тобто, ті, що виростають зі стеблових бруньок корінців рослини. Залишаємо живі гілки з 1-3 парами бруньок.



Якщо ж не займатися обрізкою, то кількість суцвіть буде постійно збільшуватись і вони заважатимуть одне одному повноцінно розвиватись.



Волотиста гортензія – це вид квітів, який найбільше потребує обрізки навесні. Усі стебла потрібно обрізати навесні. Водночас варто залишити 2-3 бруньки від землі.



Волотиста гортензія / Фото Volynflora



Таким чином, чагарник вкоротиться на 20-25 сантиметрів. Але у цій ситуації - це добре, оскільки волотиста гортензія швидко нарощує зелену масу. До того ж квіти у неї формуються саме на нових паростках.



Під корінь потрібно зрізати слабкі пагони. Подібну обрізку можна використати весною до гортензії деревоподібної.

