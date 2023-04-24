Орхідеї є улюбленими квітами багатьох людей. Їх захоплюють неймовірно красиве цвітіння орхідей. Втім, треба знати, яким повинен бути догляд за ними, щоб був гарний результат. Зокрема, як підживлювати орхідеї – підкаже 24 Канал.

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Як удобрювати орхідеї

Загалом існує три типи підживлення орхідей корисними речовинами. Усі вони мають свої особливості.



Як підживити орхідею / Фото Tdazovcable

Кореневе. Такий тип живлення забезпечує квітку усіма потрібними макро- й мікроелементами. Їх можна придбати в спеціалізованому магазині. Адже є окремі добрива, які призначаються суто для орхідей. Для гарного результату треба дотримуватися інструкції на упакуванні. Готові розчини вносять у землю, залишають в піддоні на пів години. Кореневе підживлення радять застосовувати один раз у тиждень, проте лише під час росту орхідеї.

Позакореневе. Розчини при такому типі підживлення заведено використовувати під час розвитку квітки. Зокрема, якщо орхідея захворіє на хлороз – брак корисних речовин чи під час певних пошкоджень у кореневій системі.

Листове. Цей вид передбачає внесення добрив за допомогою пульверизатора у першій половині дня та в хмарну погоду. Тут треба пам'ятати, що після обробки на листя не можуть потрапляти прямі сонячні промені, тому що це спричинить опіки.

Чим підживити орхідею