Орхідеї є улюбленими квітами багатьох людей. Їх захоплюють неймовірно красиве цвітіння орхідей. Втім, треба знати, яким повинен бути догляд за ними, щоб був гарний результат. Зокрема, як підживлювати орхідеї – підкаже 24 Канал.
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Як удобрювати орхідеї
Загалом існує три типи підживлення орхідей корисними речовинами. Усі вони мають свої особливості.
Як підживити орхідею / Фото Tdazovcable
Кореневе. Такий тип живлення забезпечує квітку усіма потрібними макро- й мікроелементами. Їх можна придбати в спеціалізованому магазині. Адже є окремі добрива, які призначаються суто для орхідей. Для гарного результату треба дотримуватися інструкції на упакуванні. Готові розчини вносять у землю, залишають в піддоні на пів години. Кореневе підживлення радять застосовувати один раз у тиждень, проте лише під час росту орхідеї.
Позакореневе. Розчини при такому типі підживлення заведено використовувати під час розвитку квітки. Зокрема, якщо орхідея захворіє на хлороз – брак корисних речовин чи під час певних пошкоджень у кореневій системі.
Листове. Цей вид передбачає внесення добрив за допомогою пульверизатора у першій половині дня та в хмарну погоду. Тут треба пам'ятати, що після обробки на листя не можуть потрапляти прямі сонячні промені, тому що це спричинить опіки.
Чим підживити орхідею
- Молоко. Щоб приготувати розчин, треба змішати пів літра відстояної води й 1 столову ложку домашнього молока. Все перемішуємо. Треба обрати саме домашнє молоко, тому що в пастеризованому нема стільки поживних речовин. Горщик з орхідеєю потрібно покласти у велику місткість та добре полити її підживленням. Згодом залишаємо все на 15 хвилин. Зливаємо воду з горщика і ставимо квітку там де вона стояла. Удобрювати орхідеї радять раз у два тижні. Таким чином, вони отримають корисні речовини й зовсім скоро зацвітуть.
- Часник. Треба його почистити й дрібно нарізати ножем. Тоді залити 1 літром кип'ятку, накрити місткість кришкою й поставити в темне місце на годину. Таке удобрення необхідно гарно процідити. Можна налити трохи суміші до піддона, щоб удобрення краще подіяло. Варто залишити орхідею настоюватися, а пізніше – вилити зайву рідину.
Дріжджі. Беремо 10 грамів продукту, 1 ложку цукру та 1 літр теплої води. Дріжджі та цукор змішуємо з 200 мілілітрами води. Важливо, щоб не було грудочок. Накриваємо суміш й залишаємо на 2 години для настоювання. Згодом доливаємо туди ще 800 мілілітрів води й добре все перемішуємо.