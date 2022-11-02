Обігрівачі не тільки можуть підвищити температуру у квартирі чи будинку на пару з батареями, але і стати основним джерелом тепла у вашій домівці.

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Покупка обігрівача – важливий вклад у тепле майбутнє вашого дому, тому обирати треба, спираючись на площу приміщень та потреби від обігрівача.

Які обігрівачі бувають

Ринок обігрівачів в Україні доволі широкий – кожен може обрати прилад до душі, задовольнивши естетичні та практичні потреби.

До вибору пропонують такі обігрівачі:

Масляні;

Конвекторні;

Інфрачервоні;

Тепловентилятори та інші, менш поширені.

Розглянемо переваги та недоліки цих обігрівачів та з'ясуймо, для чого вони найкраще підходять.

Масляні обігрівачі

Такий тип обігрівачів часто купують для прогрівання як квартир, так і будинків, офісних приміщень тощо. Ці прилади – фактично пересувна батарея, нагрівання якої відбувається внаслідок прогрівання мінерального масла – воно в свою чергу передає тепло нагрівальним панелям.

Нагрівання приміщення повністю залежить від циркуляції повітря та потужності масляного приладу – у більшості моделей також вбудований датчик, який автоматично вимикає обігрівач, коли він досягає обраної температури. Це робить його відносно безпечним та може зекономити ваші гроші за електроенергію. При цьому масляний обігрівач доволі довго прогрівається та вимагає більше часу на прогрів приміщення.

Як обрати обігрівач / Фото Unsplash

Електричний конвектор

Такий тип обігрівачів дуже схожий на масляні аналоги, проте не вимагає багато часу на прогрівання та обігрів приміщення. Електричний конвектор легко можна пересувати та транспортувати – крім того, ним сміливо можна замінити основну систему опалення. Через те, що такі конвектори доволі потужні, нагрівання повітря буде дуже швидким.

Електричні конвектори також мають захист від перегріву, що підвищує термобезпеку – коли поверхня приладу нагрівається до вказаної температури, конвектор автоматично вимикається.

Попри те, що електричний конвектор – оптимальний варіант для квартир чи будинків, він споживає багато електроенергії та сушить повітря.

Як обрати обігрівач / Фото Unsplash

Інфрачервоний обігрівач

УФО, чи інфрачервоний обігрівач чудово підійде для точкового прогрівання місць, де ви перебуваєте. Річ у тім, що прилад не гріє повітря, а безпосередньо об'єкти, які перебувають в радіусі його дії. Тобто, у квартирі чи будинку УФО не буде гріти приміщення, а стіни, меблі чи безпосередньо вас.

Інфрачервоний обігрівач найчастіше використовують на відкритих ділянках, як-от в саду, на майданчиках кафе чи ресторанів, або ж в альтанках.

УФО здатний економити енергію та має режим очікування, проте може бути причиною опіків чи навіть псування речей через точкове нагрівання.

Як обрати обігрівач / Фото Unsplash

Тепловентилятори

Найдешевший та найменш надійний прилад із сегменту обігрівачів – тепловентилятор. Цей прилад працює за принципом звичайного вентилятора, розпорошуючи приміщенням гаряче повітря.

Його перевага – у швидкому нагріванні невеликих приміщень за допомогою нагрівальної спіралі. Через те, що тепловентилятори легко переносити та вони відносно дешеві, прилад користується великим успіхом.

При цьому тепловентилятори – дуже небезпечні прилади, які мають високу імовірність загоряння. Через пил, перепади електроенергії та інші причини нагрівна спіраль може легко загорітися та становити серйозну небезпеку для вашого дому.

Як обрати обігрівач / Фото Unsplash

Як обрати потужність обігрівача

Потужність обігрівача вплине на те, наскільки ваша домівка буде обігрітою. Залежно від метражу приміщення вираховуються потреби потужності приладу.

Як обрати обігрівач / Фото Unsplash