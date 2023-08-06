Як обрати хороші яйця: на що звернути увагу

Кожна людина, яка платить кошти за певний продукт, хоче, щоб він буде якісним. Особливо це стосується яєць, адже при неправильному виборі, ним можна отруїтися. Тож на що звернути увагу?

Обираючи яйця в магазині, слід звернути увагу на маркування. За допомогою позначки можна буде зрозуміти, до якої групи вони відносяться. Так буде простіше вам обирати.

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Як обирати яйця за маркуванням

Букви Д та С на шкаралупі яєць ділять на 2 категорії:

Літера Д – означає дієтичні яйця. Такий продукт радять тримати в холодильнику впродовж 7 діб. Саме для того на яйцях штампують дату, коли курка знеслася.

Категорія із буквою С передбачає столові яйця. Після знесення куркою такий продукт зберігався тиждень. Позначка С дозволяє зберігати яйця в холодильнику впродовж 3 місяців. Вони не втратять користі за цей період.

Нерідко на шкаралупах можна помітити букви та цифри М, В, 0, 1, 2. З'ясуймо, що означають ці 5 категорій.

Буква М – передбачає маленькі яйця, їх вага всього – 35-44,9 грама.

– передбачає маленькі яйця, їх вага всього – 35-44,9 грама. Літера В – означає відбірні яйця, які важать понад 75 грамів.

– означає відбірні яйця, які важать понад 75 грамів. Цифра 0 ставиться на продуктах найвищої категорії. Вони важать десь 65−75,9 грамів.

ставиться на продуктах найвищої категорії. Вони важать десь 65−75,9 грамів. Цифра 1 тлумачить нам, що це яйця першої категорії. Їхня маса складає 55−64,9 грамів.

тлумачить нам, що це яйця першої категорії. Їхня маса складає 55−64,9 грамів. Цифра 2 свідчить, що ми бачимо перед собою яйця другої категорії з вагою 45−54,9 грама.

Крім цього стандартного маркування, на продуктах штампують товарний знак та назву виробника, номер партії. Зверху на обгортці яєць ми повинні чітко бачити термін придатності, назву й адреса виробника, умови зберігання.

Зверніть увагу, що в будь-яких рецептах, в яких передбачені яйця, мають на увазі продукт групи М. Тож якщо у вашому холодильнику стоять яйця з позначкою 0 або В, можете використовувати вдвічі менше продукту. Цього буде достатньо.