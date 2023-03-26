Як організувати робочий простір на маленькій кухні: 5 корисних порад

Кожній господині важливо грамотно облаштувати кухню, особливо коли місця на ній не так багато. Хочеться використовувати кожну шпаринку для зберігання продуктів і начиння. Як зробити це правильно, читайте 5 хитрощів далі.

Гармонійний вигляд маленької кухні – завдання не з простих. 24 Канал підготував кілька дієвих порад, якими користуються дизайнери інтер'єрів.

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Як організувати робочий простір на маленькій кухні

Кухні з високими фасадами

Варто обирати кухні, верхні шафи яких доходять до самої стелі. Так меблі будуть виглядати монолітно, і з'явиться додатковий простір для рідко використовуваних предметів. До того ж високі фасади дозволять заховати, наприклад, трубу від витяжки.

Якщо ви йдете цим шляхом, то краще витратитися на кухню під замовлення за вашими індивідуальними параметрами. Так ви зможете грамотно облаштувати кожен вільний квадратний метр площі.

Барна стійка

Барна стійка – це ідеальне рішення для дизайну маленьких кухонь. Якщо ви не можете перенести зону їдальні на лоджію або у вітальню, то спробуйте заощадити квадратні метри у такий спосіб. Також можна встановити стільницю на підвіконня, за потреби обладнавши її ніжками. Проте тут важливо не забути про отвори для циркуляції теплого повітря.

Щоправда, варіант з барною стійкою підійде не всім. Його найчастіше вибирають молоді люди без дітей. Тоді як сім'ям з маленькими дітьми можна скомбінувати невеликий обідній стіл з барною стійкою.

Кухня з барною стійкою / Фото Pexels

Кутові кухні

Щоб зберегти вільний простір у квадратній кухні, краще використовувати кутове планування. Так можна задіяти дві суміжні стіни й кут між ними, розставити плиту, мийку та холодильник за принципом "робочого трикутника". До того з'явиться додаткове місце для зберігання посуду та різних кухонних аксесуарів.

Кутова кухня точно виглядатиме компактною та буде практичною. Завдяки такій конструкції вам буде дуже зручно працювати, оскільки основні робочі зони розташовані буквально за крок одна від одної.

Кутова кухня / Фото Pexels

Вбудована побутова техніка

Вбудована техніка однозначно допоможе зберегти місце на маленькій кухні та створить ефект цілісності, однорідності фасадів робочої зони. Як-от вбудована витяжка, адже зазвичай саме цей габаритний пристрій "обтяжує" приміщенням. Вдалим рішенням буде компактна прихована витяжка, яка висувається з шафи. Так з'явиться можливість зробити додаткові місця для зберігання або залишити місце над плитою відкритим, щоб створити ілюзію більшого простору на кухні.

Кольори

Власникам маленьких кухонь потрібно пам'ятати, що найкраще використовувати світлі відтінки і поєднувати максимум 2-3 кольори, які гарно комбінуються одне з одним. Наприклад, білий, який створює спокійну атмосферу, світло-сірий, який візуально розширює площу й чудово виглядає з яскравими відтінками, бежевий – теплі тони теж "збільшують" простір.

Бежева кухня / Фото Pexels

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