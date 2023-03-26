Гармоничный вид маленькой кухни – задача не из простых. 24 Канал подготовил несколько действенных советов, которыми пользуются дизайнеры интерьеров.

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Как организовать рабочее пространство на маленькой кухне

Кухни с высокими фасадами

Следует выбирать кухни, верхние шкафы которых доходят до самого потолка. Так мебель будет смотреться монолитно, и появится дополнительное пространство для редко используемых предметов. К тому же высокие фасады позволят спрятать, например, трубу от вытяжки.

Если вы идете по этому пути, то лучше потратиться на кухню под заказ по вашим индивидуальным параметрам. Так вы можете грамотно обустроить каждый свободный квадратный метр площади.

Барная стойка

Барная стойка – это идеальное решение для дизайна маленьких кухонь. Если вы не можете перенести зону столовой на лоджию или в гостиную, попробуйте сэкономить квадратные метры таким образом. Также можно установить столешницу на подоконник, при необходимости оборудовав ее ножками. Однако здесь важно не забыть про отверстия для циркуляции теплого воздуха.

Правда, вариант с барной стойкой подойдет не всем. Его чаще всего выбирают молодые люди без детей. В то время как семьям с маленькими детьми можно скомбинировать небольшой обеденный стол с барной стойкой.

Кухня с барной стойкой / Фото Pexels

Угловые кухни

Чтобы сохранить свободное пространство в квадратной кухне, лучше использовать угловая планировка. Так можно задействовать две смежные стены и угол между ними, расставить плиту, мойку и холодильник по принципу "рабочего треугольника". К тому же появится дополнительное место для хранения посуды и кухонных аксессуаров.

Угловая кухня будет точно выглядеть компактной и будет практичной. Благодаря такой конструкции вам будет очень удобно работать, поскольку основные рабочие зоны расположены буквально в шаге друг от друга.

Угловая кухня / Фото Pexels

Встроенная бытовая техника

Встроенная техника поможет сохранить место на маленькой кухне и создаст эффект целостности, однородности фасадов рабочей зоны. Как-то встроенная вытяжка, ведь обычно именно это габаритное устройство "утяжеляет" помещением. Удачным решением будет компактная скрытая вытяжка, которая выдвигается из шкафа. Так появится возможность сделать дополнительные места для хранения или оставить место над открытой плитой, чтобы создать иллюзию большего пространства на кухне.

Цвета

Владельцам маленьких кухонь нужно помнить, что лучше использовать светлые оттенки и сочетать максимум 2-3 цвета, которые хорошо комбинируются друг с другом. К примеру, белый, создающий спокойную атмосферу, светло-серый, который визуально расширяет площадь и прекрасно смотрится с яркими оттенками, бежевый – теплые тона тоже "увеличивают" пространство.

Бежевая кухня / Фото Pexels

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