Даже частый уход за чашками не обезопасит их от налета, что рано или поздно появится из-за употребления кофе или черного чая. Но избавиться от налета не так сложно, как кажется, пишет 24 Канал.

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Пищевая сода

Нанесите небольшое количество соды на губку и протрите налет – быстро исчезнет. Но с таким вариантом очистки следует быть осторожным: сода может царапать поверхность чашки, а потому налет с каждым разом будет удаляться все тяжелее. Так что если посуда не очень грязная, можно развести соду в небольшом количестве воды.

Столовый уксус

Удобнее всего столовый уксус нанести на ватный диск или целлюлозную губку: протрите им загрязнение на посуде. Сначала налет станет светлее, а потом исчезнет. Этот способ имеет один минус: уксус оставляет специфический запах. Его можно избавиться, тщательно промыв чашку под теплой водой.



Как очистить чашки / Фото Unsplash

Лимонная кислота

Растворите 1-2 чайные ложки лимонной кислоты и лимонного сока в чашке (используйте концентрат или выжмите сок из половинки свежего лимона). Распределите эту смесь по всей поверхности посуды и оставьте на несколько минут: все сработает самостоятельно. Протрите губкой и смойте теплой водой.

Зубная паста

Этот способ – один из самых щепетильных и простых. Зубная паста довольно действенна, но не имеет крупинок, поэтому не царапает фарфоровые или керамические поверхности. Нанесите пасту на загрязненные места чашки, протрите и смойте водой, можно оставить пасту на несколько минут, чтобы налет лучше очистился.

Зеленый чай

Этот вариант очищения может вас удивить, но он действительно действенен. Залейте зеленый чай кипятком так, чтобы вода почти выплескивалась из чашки. Оставьте настояться на пол часа и хорошо промойте посуду губкой. Правда, подобный метод не поможет справиться с кофейным налетом.