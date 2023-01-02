Холод не потурбує ваш сон: як зігрітися вночі взимку

У разі того, що ваша спальня не буде опалюватися взимку, треба підготуватися до холодів та покращити ваше спальне місце. Дивіться лайфхаки, які допоможуть вам не мерзнути довгими зимовими ночами.

24 канал з'ясував, що треба робити для того, щоб не змерзнути взимку вночі.

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Щоб покращити якість вашого сну та не замерзати, можна дотримуватися кількох простих правил, які не тільки підвищать ваш комфорт, але і допоможуть завжди залишатися в теплі.

Знизьте температуру в спальні

Як не дивно, але зниження температури у вашому спальному місці може допомогти вам нормально адаптуватися до нічних перепадів температур.

Річ у тім, що якщо ваша спальня буде занадто теплою, під час засинання ваше тіло буде пітніти та перегріватися, що негативно впливає на якість сну. Тому перед сном краще регулювати температуру та встановлювати її у межах 15 – 19 градусів. Так ви не відчуєте значного позолодшання зранку, а ввечері зможете комфортно зігрітися під ковдрою.

Як не мерзнути вночі взимку / Фото Unsplash

Пийте чай перед сном

Теплі напої – це завжди хороша ідея, а розслабляючий чай перед сном – ще краща. Коли ви вже готові до сну, зробіть собі вечірній напій із заспокійливими компонентами – ромашкою, м'ятою чи зеленим чаєм.

Ваше тіло зможе не тільки прогрітися перед сном, але і розслабитися – напружені м'язи важче приймають тепло, тому ви можете мерзнути ввечері.

Як не мерзнути вночі взимку / Фото Unsplash

Змініть ковдру

Якщо ви систематично мерзнете у своєму ліжку, це може означати, що ваша ковдра вже зносилася та не тримає тепло. Варто замислитися над покупкою нового покривала – ринок пропонує хороші сезонні ковдри та різноманіття новинок.

Якщо вам не вистачає тепла, ви можете придбати електричну ковдру, яка працює як велика грілка. Такі ковдри можна регулювати та виставляти комфортну для себе температуру.

Як не мерзнути вночі взимку / Фото Unsplash

Забезпечте ноги теплом

Поширеною проблемою перед сном є змерзлі ноги, які не дають спокою. Щоб швидше гріти ноги, варто мати тонкі постільні шкарпетки, які допоможуть швидко прогріти ступні та не дозволять перегріву.

Від товстих в'язаних чи флісових шкарпеток варто утриматися – вони не тільки можуть легко перегріти ноги, але і можуть стати причиною розвитку бактерій від поту.

Як не мерзнути вночі взимку / Фото Unsplash