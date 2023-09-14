Взуття сильно натирає ноги: кілька корисних порад у такій ситуації

Взуття натирає з різних причин. Але це однозначно неприємно, бо залишає набряки та пухирі. Є деякі варіанти, як розв'язати цю проблему.

Взуття може натирати через неправильний розмір, матеріал, з якого воно зроблене або модель, яка вам не підходить. 24 Канал підкаже, як вберегти свої ніжки від мозолів і натирань.

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Що робити, аби взуття не натирало

Якщо ви знаєте, що у вас є проблема з натиранням ніг, купуйте лейкопластири заздалегідь та носіть з собою. Це допоможе уникнути натирань та пухирів. Коли з'являються неприємні відчуття – заклеюйте місце лейкопластиром.



Лейкопластир / Фото "Фармако"

Є ще один дієвий метод – змащуйте матеріал взуття певним жиром. Це може бути олія, дитячий крем. Залишайте на ніч.

Буває так, що матеріал задньої частини взуття – доволі твердий. Тоді можна постукати по ньому молотком. Але перед цим покладіть на задник м'яку тканину та постукайте по ньому інструментом там, де вас натирає.



Молоток / Фото "Алло"

Ідеально, коли взуття набуває вашу форму ніг. Закип'ятіть воду й потримайте над нею тісну пару взуття. Після цього одягніть товсті шкарпетки та походіть у ньому кілька годин. Така шкіра швидше адаптується під ваші ноги.

Також у тих місцях взуття, де вам натирає, можна натерти воском або сухим милом. У такому разі тертя не повинно бути таким відчутним.