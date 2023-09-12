Якщо ніяк не боротися з підвищеної вологою у ванній кімнаті, то через певний проміжок часу з'явиться грибок. А це вже шкідливо для здоров'я людини. Що ж робити у такій ситуації – знає 24 Канал.

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Як зменшити вологість у ванній кімнаті: лайфхаки

Вдалим рішенням позбутися зайвої вологи буде переносний осушувач. Так, це не бюджетний спосіб, але дуже дієвий. Принцип роботи тут такий самий, як і витяжки: накопичує воду у спеціальну місткість, яку слід спустошувати. Його потрібно вводити в дію після кожного походу в душ чи ванну. Гарна новина, що осушувач можна переміщувати в потрібну кімнату.

Чимало людей сушить одяг саме у ванній кімнаті, переважно на шнурках. Це не є хорошою ідеєю, тому що волога під час сушіння речей випаровується та залишається на стелі та стінах. Краще робити це в приміщенні, яке добре провітрюється або встановити спеціальну сушку для речей.



Вікно у ванній / Фото Houzz

Якщо ви живете у власному будинку, то оптимально встановити у ванній вікно. Це усуватиме зайву вологу. Утім, цей спосіб підійде не всім. Тому якщо ви проживаєте у квартирі, можна залишати двері відчиненими. Так, туди йтиме свіже повітря. Також обов'язково відчиняйте вікна в сусідній кімнаті.



Пліснява у ванній / Фото Esteban Painting

Для того, щоб у ванній не з'являлась пліснява, необхідно витирати воду з усіх можливих місць: з підлоги, стін, струшувати воду зі шторки. Якщо у вас плитка, то ідеально це робити звичайною ганчіркою чи шваброю. А от коли немає, то стіни можна повитирати сухим рушником.

Прийде на допомогу така техніка, як звичайний вентилятор. Люди використовують його, аби охолоджуватися від спеки, але допоможе й від високої вологи. Встановіть пристрій таким чином, аби вологе повітря видувалось з ванної кімнати. Залишайте двері відчиненими.