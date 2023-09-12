Если не бороться с повышенной влагой в ванной комнате, то через определенный промежуток времени появится грибок. А это вредно для здоровья человека. Что же делать в такой ситуации – знает 24 Канал.

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Как уменьшить влажность в ванной комнате: лайфхаки

Удачным решением избавиться от лишней влаги будет переносной осушитель. Да, это не бюджетный способ, но очень действенный. Принцип работы здесь такой же, как и вытяжки: накапливает воду в специальную емкость, которую следует опустошать. Его нужно вводить в действие после каждого похода в душ или в ванную. Хорошая новость, что осушитель можно перемещать в нужную комнату.

Многие люди сушат одежду именно в ванной, преимущественно на шнурках. Это не хорошая идея, потому что влага во время сушки вещей испаряется и остается на потолке и стены. Лучше делать это в помещении, которое проветривается, или установить специальную сушку для вещей.



Окно в ванной / Фото Houzz

Если вы живете в собственном доме, то оптимально установить в ванной окно. Это будет устранять лишнюю влагу. Впрочем, этот способ подойдет не всем. Поэтому, если вы проживаете в квартире, можно оставлять дверь открытой. Таким образом, туда будет поступать свежий воздух. Также обязательно открывайте окна в соседней комнате.



Плесень в ванной / Фото Esteban Painting

Для того чтобы в ванной не появлялась плесень, необходимо вытирать воду из всех возможных мест: с пола, стен, стряхивать воду из шторки. Если у вас плитка, то идеально это делать обычной тряпкой или шваброй. А вот если нет, то стены можно повытирать сухим полотенцем.

Придет на помощь такая техника как обычный вентилятор. Люди используют его, чтобы охлаждаться от жары, но поможет и от высокой влаги. Установите устройство таким образом, чтобы влажный воздух выдувался из ванной комнаты. Оставляйте дверь открытой.