Взуття може натирати через неправильний розмір, матеріал, з якого воно зроблене або модель, яка вам не підходить. 24 Канал підкаже, як вберегти свої ніжки від мозолів і натирань.
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Що робити, аби взуття не натирало
Якщо ви знаєте, що у вас є проблема з натиранням ніг, купуйте лейкопластири заздалегідь та носіть з собою. Це допоможе уникнути натирань та пухирів. Коли з'являються неприємні відчуття – заклеюйте місце лейкопластиром.
Лейкопластир / Фото "Фармако"
- Є ще один дієвий метод – змащуйте матеріал взуття певним жиром. Це може бути олія, дитячий крем. Залишайте на ніч.
Буває так, що матеріал задньої частини взуття – доволі твердий. Тоді можна постукати по ньому молотком. Але перед цим покладіть на задник м'яку тканину та постукайте по ньому інструментом там, де вас натирає.
Молоток / Фото "Алло"
- Ідеально, коли взуття набуває вашу форму ніг. Закип'ятіть воду й потримайте над нею тісну пару взуття. Після цього одягніть товсті шкарпетки та походіть у ньому кілька годин. Така шкіра швидше адаптується під ваші ноги.
Також у тих місцях взуття, де вам натирає, можна натерти воском або сухим милом. У такому разі тертя не повинно бути таким відчутним.
- Для розв'язання цієї проблеми існує ще один метод. Треба, щоб стопа була трохи вище. Просте рішення – підкласти в пару взуття устілку. Або ж покласти туди газету, серветку чи трохи картону.