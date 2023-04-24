Це вб'є ваш урожай: як не можна вирощувати помідори
Помідор є поширеним овочем в Україні. Щоб був гарний урожай, йому потрібно багато сонця та правильне підживлення. Важливо знати, що може зіпсувати ріст і розвиток помідор.
Садівники полюбляють мати у себе помідори, бо вони – дуже корисні та смачні. Має значення у вирощуванні цих овочів і правильне підживлення. Як не можна вирощувати помідори та чим не можна підживлювати – поділиться 24 Канал.
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Як не можна вирощувати помідори
Часто недосвідчені городники допускають чимало помилок під час вирощуванні помідорів. З-поміж усіх найбільше впливають на те, що урожаю нема, такі чинники.
Неправильний вибір насіння. Нема сенсу постійно вирощувати старі сорти, у той час, як вони давно не мають корисних властивостей, стали дрібними й часто хворіють. Краще обирати сучасні сорти, які є свіжими та поживними. Помідори для теплиць є стійкими до вологості й мають небагато листя. А томати для відкритого ґрунту добре живуть у сухому середовищі. Вони можуть захистити врожай від надмірного сонячного проміння.
Затінок. Якщо йдеться про вирощування помідор на дворі у відкритій землі, то треба знати, що помідори не люблять надмірну тінь. Їх не рекомендовано садити у затемнених місцях городу чи під деревами. Якщо висадити помідори біля великих кущів, наприклад як малина чи смородина – урожаю не буде. Тому що чагарники дають сильну тінь, отже плодів у такому випадку майже не буде.
Холод. Найкращою температурою для помідорів є +23-25. За нижчих показників рослина припиняє рости. Якщо плодів ще немає, а температура на рівні +10-15 градусів тепла, то урожаю можна не чекати. Коли холодає, зав'язка повністю опадає. Тому великою помилкою є садити помідори, коли не знаєш погоду на найближчі тижні. Тому що помідори не люблять холод. Відповідно повітря і землі мають бути добре прогріті, щоб ця рослина не загинула.
Чим і як не можна підживлювати помідори
- Азотні добрива. Їх надмірна кількість може спричинити у помідорів хімічний опік. Як наслідок, ріст рослин зупиняється. Якщо листові пластини вже утворилися, то на них можуть з'явитися великі плями. Так само воно проявляється на недозрілих плодах.
Азотні добрива / Фото Все росте
- Надмірна кількість добрив для помідорів ніколи не буде корисною для них. Таку помилку роблять городники – початківці. У результаті матимете величезні кущі з дуже малою кількістю плодів. Багато добрив впливає так, що помідорам нема сенсу розмножуватися, тобто давати плоди. Адже й так все добре. Це стосується як мінеральних, так і органічних добрив.
- Водночас якщо мало підживлювати помідори, то теж нічого доброго не слід чекати. Потрібно робити це хоча б тричі за сезон, а найкраще – кожних 2 тижні. Можна використовувати різні добрива. Втім, важливо, щоб азоту в них було менше, ніж фосфору з калієм. До прикладу, 15 грамів аміачної селітри, 50 – 60 грамів суперфосфату та 30 – 40 грамів хлористого калію на 10 літрів води.
- Від браку бору в помідорів можуть почати обсипатися квітки й зав'язь. Тому з мікродобрив вони найбільше потребують бору та магнію. Останній – регулярно, а бор – коли вже зацвітуть. Щоб підживити помідори, беремо 1 грам борної кислоти на 1 літр води та обприскуємо зелень в другій половині дня.