Як назвати собаку: 8 найцікавіших кличок для дівчаток та хлопчиків

Домашнім улюбленцям дають такі клички, щоб вони легко відгукувались. Деякі дають звичайні імена, як Барсик, а інші - звертаються до фільмів та книг. Ми підготували для вас найцікавіші варіанти.

Кличка собаки має бути зрозумілою та короткою, до 2 складів. Під час вибору імені зверніть увагу на зовнішність, особливості поведінки та породу. Важливо, щоб ім'я органічно підходило вашому улюбленцю. 24 Канал підкаже цікаві варіанти імен для собак.

Це цікаво Як назвати дитину у 2023 році, щоб вона була щасливою

Імена для собак

Діна – жіноче ім'я, яке походить від римської богині Місяця та полювання Діани. З перської мови воно перекладається як "посланниця благодіяння і здоров'я".

Дейзі – також похідне з Англії, що в перекладі означає "маргаритка", як назва популярної квітки.

Лорд – утворилось від давньоанглійських слів "hlaford" та "hlafweard": hlaf – означає "хліб", а weard – "хоронитель", "сторож".

Чері – ім'я англійського походження, що трактується як "дорогий", "любий".

Маркіза – від французького "marquise", що перекладається як дружина або дочка шляхтича, яка має титул маркіза.

Нік – чоловіча форма жіночого імені Ніка, яке сформувалось від богині перемоги в Стародавній Греції. ​Воно означає "перемога" або "переможниця".

Бонні – ім'я, утворене від шотландського слова "bonnie", що означає "красивий", "симпатичний".

Ляля – це ім'я перського походження, яке з арабської мови перекладається як "тюльпан".