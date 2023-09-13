Як назвати сина у 2024 році: 5 імен, які будуть актуальними завжди

Якщо ви вже втомилися шукати своїй малечі гарне ім'я, яке б ідеально їй підходило, не засмучуйтесь. Є деякі красиві та завжди доречні варіанти.

Тренди з іменами змінюються мало не щодня. І постійно відповідати моді важко, тому краще опиратися на власні вподобання. 24 Канал пропонує кілька імен, які завжди класно звучать.

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Як назвати хлопчика у 2024 році

Андрій – вічно актуальне ім'я, яке бере початок зі Стародавньої Греції. Перший варіант передбачає, що воно сформувалося від слова "андрос", що означає "чоловік". А от за другим варіантом, воно походить від слова "андрейос". Тобто, "мужній".

Анатолій також має грецьке коріння. У їхній мові існувало слово "анатолі", що перекладали на українську як "схід сонця", "схід". Воно виникло від прикметника "анатолікос", що значить "східний". Від цього слова й з'явилося ім'я Анатолій.

Артем – це ім'я, що доволі часто використовують в Україні. Воно, як і попередні, походить з Давньої Греції. Його основою було ім'я Артеміос. Має значення "неушкоджений" або "той, що має бездоганне здоров'я".

Іван походить від давніх євреїв. Перша згадка імені є в Старому Заповіті. З івриту на українську перекладається як "Благодать Божа", "Помилуваний Всевишнім". Спочатку воно звучало як Йоханан або Йоанан.

Віктор – прекрасне ймення латинського походження. На латині воно означає "переможець". У давньоримській міфології так називали богів Юпітера та Марса. В Україні ім'я входить у 20 найпопулярніших.