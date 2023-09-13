Тренды с именами меняются почти каждый день. И постоянно отвечать моде трудно, поэтому лучше опираться на собственные предпочтения. 24 Канал предлагает несколько имен, которые всегда классно звучат.

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Как назвать мальчика в 2024 году

Андрей – вечно актуальное имя, берущее начало из Древней Греции. Первый вариант предполагает, что оно сформировалось от слова "андрос", что означает "муж". А вот по второму варианту, оно происходит от слова "андрейос". То есть, "мужественный".

Анатолий также имеет греческие корни. В их языке существовало слово "анатолии", которое переводили на украинский как "восход". Оно возникло от прилагательного "анатоликос", что значит "восточный". От этого слова и появилось имя Анатолий.

Артем – это имя, часто используемые в Украине. Оно, как и предыдущие, происходит из Древней Греции. Его основой являлось имя Артемиос. Имеет значение "неповрежденный" или "имеющий безупречное здоровье".

Иван происходит от древних евреев. Первое упоминание имени есть в Ветхом Завете. С иврита на украинский переводится как "Благодать Божья", "Помилованный Всевышним". Первоначально оно звучало как Йоханан или Йоанан.

Виктор – прекрасное имя латинского происхождения. На латыни оно означает "победитель". В древнеримской мифологии так называли богов Юпитера и Марса. В Украине имя входит в 20 самых популярных.