Мають давню історію: 7 неймовірних забутих імен для хлопчиків

Забуті імена – це про наше коріння. Потрібно пам'ятати та шанувати свою історію. Деякі люди, наприклад, обирають для дітей імена, які втратили свою популярність.

Адже їх однозначно потрібно повертати. Бо зараз буває складно знайти настільки красиві варіанти. Сьогодні 24 Канал розповість про деякі забуті імена для хлопчиків. Зберігайте добірку, якщо чекаєте на сина.

Дуже красиво 6 рідковживаних чоловічих імен, які неймовірно гарно звучать

Добірка забутих чоловічих імен

Ім'я Борислав – слов'янське. Ним часто називали дітей у часи Київської Русі. Ім'я складається з двох слів: "боротися" і "слава", тому й означає "бореться за славу", "здобуде славу в боротьбі".

Ім'я Дем'ян прийшло до нас зі Стародавньої Греції. Згідно з однією версією, воно означає "покірний", "слухняний". Однак інша стверджує, що ім'я походить від Дамії, богині родючості, тому трактується як "освячений Дамією".

Ім'я Лаврентій має дві версії свого походження. Згідно з першою теорією, воно утворилося від латинського слова "laurentius", яким називали мешканців італійського міста Лаврент. Також вважається, що ім'я з'явилося від латинського слова "laurus" ("лаврове дерево").

Яке ім'я обрати для сина / Фото Pexels

Мирон – це одна з форм імені Мироній. З грецької мови воно перекладається як "запашна смола". Інша версія стверджує, що ім'я утворилося від перського – Міран, яке трактується як "повелитель".

Ім'я Тихон має грецьке коріння й тлумачиться як "вдалий". У таких хлопчиків досить м'який характер, вони мають багато друзів і не люблять влаштовувати конфлікти.

Ім'я Яків – давньоєврейського походження та означає "другий за народженням". Часто таким хлопчикам важко знайомитися з новими людьми, адже мають досить закритий характер. Крім того, вони не люблять знаходитися у складних умовах.

Ім'я Самуїл раніше належало одному з пророків. Воно має давньоєврейське коріння та означає "почутий Богом". З самого дитинства у власників цього імені проявляється лідерський характер, який допомагає долати будь-які перешкоди.