24 Канал зібрав добірку рідковживаних імен для хлопчиків. Зокрема, йдеться про такі: Еміль, Лукас, Устин, Даніель та Зорян. Детальніше – у матеріалі.

До речі 6 чудових імен, якими можна назвати хлопчика у 2024 році

Добірка рідкісних імен для хлопчиків

Існує декілька версій походження імені Дамір. Перша стверджує, що воно утворилося від імені Далимир, яке означає "подарунок великого". Також трактується як "засновник світу". За іншою версією, з'явилося від імені Тимер, яке перекладається як "залізо", "наполегливий".

Ім'я Серафим прийшло до нас з Римської імперії. Крім того, воно має латинське коріння. А з івриту перекладається як "вогненний". Власники цього імені – працьовиті та самостійні. Тому часто підкорюють нові вершини.

Ім'я Тимофій зародилося у Стародавній Греції. Воно походить від імені Тимофеос, яке трактується як "той, хто прославляє Бога". На територію Київської Русі прийшло разом з християнством.

Рідковживані чоловічі імена / Фото Unsplash

Ім'я Каміль має дві версії свого походження. За однією, утворилося від імені Camillus, яке означає "бездоганне походження". За іншою, ім'я має арабське коріння та трактується як "досконалий", "ідеальний", "зразковий".

Перша теорія каже, що ім'я Марк утворилося від латинського слова Marcus ("молоток"). А от інша – що воно походить від імені римського бога війни Марса. Такі хлопчики завжди прагнуть відстояти свою думку, тому є дуже рішучими.

Згідно зі німецькою версією, ім'я Оскар походить від Ansgar, яке має значення "спис Бога". Згідно зі скандинавською версією, воно трактується як "божественний". Це ім'я можна досить часто почути в різних європейських країнах, однак, не в Україні.

Ще декілька рідкісних чоловічих імен

Насправді багато імен вже давно втратили свою популярність, тому й рідко зустрічаються у наш час. Однак батькам таки варто звернути на них увагу. Адже рідковживані імена – неймовірно красиві та милозвучні. Наприклад, у списку є такі: