6 рідкісних чоловічих імен, які дуже милозвучні та красиві

Все частіше на вулицях міст та сіл можна почути доволі рідкісні імена. Одразу хочеться заглянути в інтернет, щоб дізнатися значення та походження. Інколи особливо заворожує їхнє неймовірно красиве звучання.

Якщо ви в очікуванні сина та не знаєте, яке ім'я для нього обрати, то дивіться добірку LifeStyle 24. Наша редакція зібрала рідкісні імена, які варті уваги.

Читайте також Просто і красиво: 4 імені, якими називали хлопчиків у давнину

Добірка красивих рідкісних імен для хлопчика

Стефан

Ім'я Стефан має давньогрецьке походження та трактується як "вінець", "корона" або "вінок". Воно наділяє хлопчиків енергійним характером. І у дитинстві, і у дорослому віці вони активні, веселі та допитливі.

Лука

Вважається, що ім'я Лука має давньогрецьке коріння та утворилося від імені Лукас. Воно означає "світлий", "народжений на світанку" або "осяяний". Такі чоловіки – самостійні та рішучі, не перекладають відповідальність на інших.

Даніель

Давньоєврейське ім'я Даніель складається з двох частин: "дан" ("суддя") і "ель" ("Бог"). Тому воно трактується як "мій суддя – Бог", "Бог – це суддя". Власники цього імені люблять подорожувати та дізнаватися щось нове. Вони також легко знаходять спільну мову з людьми, зокрема й з жінками.

Рідкісні імена для вашого майбутнього сина / Фото Canva

Гарно 5 імен, які мають хорошу енергетику: чудові варіанти для вашого майбутнього сина

Ельдар

Ім'я Ельдар походить від давньогрецького імені Іліодор, яке перекладається як "дарунок Сонця". Такі чоловіки – серйозні, люблять вчитися чомусь новому. До речі, їм не завжди потрібна компанія, тому можуть проводити час на самоті.

Олекса

Ім'я Олекса прийшло до нас зі Стародавньої Греції та тлумачиться як "захисник". В Україні більш популярна форма – Олексій. Чоловіки, які мають це ім'я, рідко вступають у конфлікти, адже є прихильниками миру та спокою. Однак вони також доволі вперті, коли йдеться про власні цілі.

Левко

Давньогрецьке ім'я Левко має декілька значень: "лев" або "цар звірів". Воно наділяє хлопців цілеспрямованістю та наполегливістю. У них буває доволі складний характер, однак поруч з близькими він стає м'якшим.