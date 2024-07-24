Ви могли про них не чути: 10 незвичних імен, якими варто назвати сина

Кожен рік приносить свої тренди на імена – це значно полегшує завдання батькам, які в очікуванні дитини. Адже інколи вони можуть декілька місяців думати, як назвати сина або доньку. Однак деякі імена завжди залишаються популярними.

Часто обирають варіант, яким можна назвати дитину, разом з друзями та родичами. Річ у тім, що хочеться, аби ім'я подобалося усім близьким людям. Як назвати хлопчика, читайте далі у матеріалі.

Дивіться також Найкращі варіанти 2024 року: 4 унікальні імена, які повертаються у тренди

Яке незвичне ім'я обрати для хлопчика

Експерти проаналізували інформацію і виявили, що ім'я Джек останні десять років втрачає свою популярність. Раніше, до речі, воно розташовувалося на другій сходинці серед найпоширеніших. А от минулого року, наприклад, це ім'я зайняло аж десяте місце. Останній раз така ситуація була у 2019 році. Згодом так почали називати дітей частіше, оскільки у трендах почали з'являтися саме імена дев'яностих років.

2013 рік – друге місце.

2014 і 2015 роки – третє місце.

2016 рік – п'яте місце.

2017 рік – четверте місце.

2018 рік – сьоме місце.

Як назвати хлопчика / Фото Canva

У 2023 році ім'я Джек також потрапило у топ 10, однак були й більш популярні варіанти: Мухаммед, Ной, Тео, Лео, Олівер, Артур, Джордж, Лука та Фредді. В кінці цього року буде відомо, чи ім'я Джек знову стало популярним.

Нещодавно Міністерство юстиції України проаналізувало, як в Україні називали дітей у першому півріччі 2024 року. Спеціалісти зібрали як популярні чоловічі й жіночі імена, так і рідкісні. Серед найпоширеніших, зокрема, є такі: Аліса, Варвара, Вікторія, Злата, Марія, Артем, Давид, Данило, Богдан та Олександр.