Чимало батьків шукають дітям неповторні імена, які нечасто почуєш. І зараз саме такий час, бо мода минулого століття активно відроджується. Поділимося найпопулярнішими ретро-іменами 2023 року.

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Які ретро-імена найбільш вживані у 2023 році

Видання зазначає, що ім'я Джон опинилося у списку 100 найпопулярніших ретро-імен 2023 року. Воно зайняло у рейтингу 92 сходинку як повністю нове з-поміж чоловічих імен цьогоріч. У цьому списку також можна було побачити жіноче ім'я Сара, яке посіло 58 місце.

Давніми іменами, які знову в тренді, стали Девід, Джеймс, Себастьян, Марія та Пенелопа. Особливі прогнози в цьому році стосуються ім'я Іван, що виникло від єврейського Йоханан. Має значення "Бог милостивий". Фахівці стверджують, що воно може знову стати модним у 2023.

Зазначається, що на тренди в іменах, дуже впливає кіно, телебачення, зокрема пісенний конкурс "Євробачення". Деякі тенденції, які з'явилися, стосувалися природи.

Оскільки після пандемії все більше людей працюють у своїх комфортних домівках і садах, якомога далі від яскравих вогнів міських офісних кварталів, імена на тему природи знову стали потрібними, – розповіла Сара Редшоу, головний редактор BabyCentre.

Тому стали популярними імена, "натхненні природою". Зокрема, жіноче ім'я Верба посіло 14 місце, а Хейзел – зайняло 72 сходинку в списку 100 найпопулярніших імен.

Багато-хто думав, що ім'я Гері вже відійшло в небуття, але це не так. Воно знову набирає обертів, разом із такими йменнями, як Джеймс, Девід, Джек і Сара. Це пояснюється тим, що ім'я Гері потрапило до топ-100 ретро-імен ще у 2022 році поряд з Отісом, Калебом, Теодором, Альбі та Елоді. Тому й у 2023 році збільшилась кількість батьків, які назвали так своїх дітей.