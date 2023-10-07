Многие родители ищут детям неповторимые имена, которые редко услышишь. И сейчас именно такое время, потому что мода прошлого века активно возрождается. Поделимся самыми популярными ретро-именами в 2023 году.

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Какие ретро-имена наиболее употребительны в 2023 году

Издание отмечает, что имя Джон оказалось в списке 100 популярнейших ретро-имен 2023 года. Оно заняло в рейтинге 92 строчку как совершенно новое из мужских имен в этом году. В этом списке также можно было увидеть женское имя Сара, занявшее 58 место.

Древними именами, которые снова в тренде, стали Дэвид, Джеймс, Себастьян, Мария и Пенелопа. Особые прогнозы в этом году касаются имени Иван, возникшего от еврейского Йоханана. Имеет значение "Бог милостивый". Специалисты утверждают, что оно может снова стать модным в 2023.

Отмечается, что на тренды в именах оказывает большое влияние кино, телевидение, в частности песенный конкурс "Евровидение". Некоторые появившиеся тенденции касались природы.

Поскольку после пандемии все больше людей работают в своих комфортных домах и садах, как можно дальше от ярких огней городских офисных кварталов, имена на тему природы снова востребованными, – рассказала Сара Редшоу, главный редактор BabyCentre.

Поэтому стали популярны имена, "вдохновленные природой". В частности, женское имя Верба заняло 14 место, а Хейзел – заняло 72 строчку в списке 100 популярнейших имен.

Многие думали, что имя Гэри уже ушло в небытие, но это не так. Оно снова набирает обороты, вместе с такими именами, как Джеймс, Дэвид, Джек и Сара. Это объясняется тем, что имя Гэри попало в топ-100 ретро-имен еще в 2022 году рядом с Отисом, Калебом, Теодором, Альби и Элоди. Поэтому и в 2023 году увеличилось количество родителей, назвавших так своих детей.