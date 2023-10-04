Мода на имена – очень нестабильна. Постоянно появляются новые и новые варианты, находящие своих владельцев. Несколько необычных имен для мальчиков, которые вам понравятся, собрал 24 Канал.

Вау 8 древних украинских имен для девушек, от которых перехватывает дыхание

Необычные имена для мальчиков: список

Нестор – довольно редкое имя в Украине. Сразу упоминается выдающаяся фигура – Нестор-летописец, которому принадлежит сборник "Повесть временных лет". Там рассказывается об истории восточных славян. Само имя происходит из Древней Греции и означает "путешествие", "возвращение".

Даниель – это благозвучное имя, впервые увиденное в Библии. Так зовут одного из популярных пророков Ветхого Завета. Корни "дан" и "эль" переводят на украинский язык, как "судья" и "Бог". Итак, имеем значение "Бог - мой судья".

Доминик – позднелатинское мужское имя. Словосочетание "dies Dominicus" трактуют как "день Господень". Его значение соответствующее – "принадлежит Господу".

Мартин имеет древнеримское происхождение. В его основе – родовое прозвище "Martinus". А на латыни оно звучит как родительный падеж имени бога Марса. Значение – "принадлежащий Марсу".

Серафим – древнее имя, появившееся от евреев. В Библии шестикрылых ангелов называли серафимами. Поэтому оно переводится как "ангел огня".

Елисей – красивое и совсем нетипичное имя для мальчика. Зародилось в иврите и означает "спасенный Богом".

Леонард тоже красиво звучит. Существует версия, что имя – древнегерманское. Состоит из двух слов: "лев" и "храбрый". То есть, значение "отважный лев".