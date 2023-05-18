Імена для хлопчиків у 2023 році: 6 популярних варіантів та їх значення
Кожне ім'я має певне значення, походження та символізм. Воно має вплив на все життя людини, тож до цього питання треба ставитись уважно. Ми зібрали для вас популярні імена для хлопчиків у 2023 році.
Вже ні для кого не секрет, що ім'я людини впливає на її характер і долю. Тож легковажити з вибором імені не варто. 24 Канал підкаже, які імена для хлопчиків популярні у 2023 році.
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Яке ім'я обрати для хлопчика у 2023 році
Ім'я Антон має походження з давньогрецької мови. Це похідне від слова Antonios, що означає "протистояти" або "противага". Також є версія, що Антон з давньоримської перекладається як "гідний похвали" або "той, що вступає в бій". Раніше цим іменем часто називали дітей в аристократичних сім'ях, що свідчило про знатний рід.
Ім'я Віталій походить з латинської мови. Йдеться про латинське слово vitalis, що означає "життєвий" або "пов'язаний з життям". Часто це ім'я сприймають як символ енергії, сили та активності.
Михайло має давньоєврейське походження – від імені Міхаель "рівний Богу", "подібний Богу". Це ім'я прийшло в Європу з Давньої Греції, а в Грецію потрапило від близькосхідних євреїв. У християнській традиції ім'я Михайло пов'язане з архангелом Михаїлом, який згадується в Біблії як воїн і захисник.
Ярослав має походження зі слов'янської мови й складається з двох компонентів: "Яро" (яскравий, прекрасний) і "слава" (слава, відомість). Тому загальне значення імені "Ярослав" можна тлумачити як "той, хто прославляється яскравістю або славою".
Матвій має походження з грецької мови. Воно є грецького імені Matthaios, яке своєю чергою походить від єврейського імені Matityahu, що означає "дар Господній" або "дар від Бога". У християнстві це ім'я пов'язане з одним з апостолів Ісуса Христа, Матвієм, який відомий як автор Євангелія від Матвія.
Ім'я Павло бере своє походження з грецької мови. Це варіант імені Paulos, яке походить від слова paulos, що означає "малий" або "скромний". Це ім'я пов'язане з апостолом Павлом, який був одним з найвидатніших поширювачів християнства. Він є автором численних листів, що увійшли до Нового Заповіту Біблії.