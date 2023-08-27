Як назвати дівчинку в серпні: 6 церковних імен з благородним значенням

Відомо, що церковний календар містить більше 1000 імен. Якщо ви вирішили обрати одне з них, то майте на увазі, що використовують ім'я тієї святої, яку вшановують в день народження малечі.

Ось така традиція вибору імені. Але її дотримуються не завжди: все частіше батьки обирають просто ті імена, як їм до душі, а не по даті. Познайомтеся з кількома іменами святих, які припадають на серпень.

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Церковні імена для дівчаток

Ганна – красиве ім'я, що виникло від євреїв. Тлумачиться як "благодать", "милість божа", "мила", "симпатична". Має чимало різних цікавих варіацій: Аня, Анечка, Анюша, Аніта, Нюта, Аннуся, Аннета, Анютка, Анеточка,

Дарія – ймення зі світлою енергетикою давньоперсидського походження. Це жіноча форма чоловічого давнього імені Дарій. Воно означає "та, що володіє добром", "багата", деякі пояснюють його як "переможниця". Видатною постаттю з таким ім'ям був відомий правитель Стародавнього Сходу та перський цар Дарій І Великий.



Дарій Великий / Фото Pinterest

Євдокія – стародавнє ім'я, яке у давнину було дуже популярним в Україні. Існує 2 варіанти походження імені. За першою, воно бере початок від давньогрецького імені Євдоким з перекладом "користується успіхом, славою".

Другий варіант передбачає давньогрецькі корені від імені Еудокия. Воно значить "добра звістка". У Київську Русь потрапило з Візантії.

Ірина бере початок у Стародавній Греції. Подейкують, що воно сформувалося від імені Eirene (Ейрена). Так було звати давню богиню миру та спокою. Загалом ім'я ідентичне значення – мир та тишу.

Марія – жіноче ім'я, яке вперше побачили у Біблії. Воно з'явилося від старого єврейського імені Міріам та перекладається на українську як "бажана", "гірка", "безтурботна". Деякі вважають, що воно означає "відкинута", "сумна". Ім'я набуло широкого поширення, адже так звати матір Ісуса Христа.

Христина – ім'я, яке є доволі популярним в Україні. Має благородне походження, від грецького імені Χριστiνα. На українську перекладається як "християнка", "віддана Христу". Чоловічим варіантом є Християн.