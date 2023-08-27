Вот такова традиция выбора имени. Но ее придерживаются не всегда: все чаще родители выбирают просто те имена, как им по душе, а не по дате. Познакомьтесь с несколькими именами святых, приходящихся на август.

Вы такого еще не слышали Как называли детей в центральной Украине: хорошие варианты для мальчиков и девочек

Церковные имена для девочек

Анна – красивое имя, возникшее от евреев. Объясняется как "благодать", "милость божья", "милая", "симпатичная". Имеет немало разных интересных вариаций: Аня, Анечка, Анюша, Анита, Нюта, Аннуся, Аннета, Анютка, Анеточка,

Дария – имя со светлой энергетикой древнеперсидского происхождения. Это женская форма древнего мужского имени Дарий. Оно означает "обладающая добром", "богатая", некоторые объясняют его как "победительница". Выдающейся фигурой с таким именем был известный правитель Древнего Востока и персидский царь Дарий I Великий.



Дарий Большой / Фото Pinterest

Евдокия – древнее имя, которое в древности было очень популярно в Украине. Существует 2 варианта происхождения имени. По первой, оно берет начало от древнегреческого имени Евдоким с переводом "пользуется успехом, славой".

Второй вариант предполагает древнегреческие корни от имени Эудокия. Оно значит "хорошее известие". В Киевскую Русь попало из Византии.

Ирина берет начало в Древней Греции. Говорят, что оно сформировалось от имени Eirene (Эйрена). Так зовут древнюю богиню мира и покоя. В общем, имя идентичное значение – мир и тишина.

Мария – женское имя, впервые увиденное в Библии. Оно появилось от старого еврейского имени Мириам и переводится на украинский как "желательная", "горькая", "беззаботная". Некоторые считают, что оно означает "отвергнутое", "печальное". Имя получило широкое распространение, ведь так зовут мать Иисуса Христа.

Кристина – имя, которое довольно популярно в Украине. Имеет благородное происхождение от греческого имени Χριστiνα. На украинский переводится как "христианка", "преданная Христу". Мужским вариантом является Христиан.