Закохують своїм звучанням: 8 чарівних сучасних імен для дівчаток

Кожного року з'являється все більше оригінальних імен. Батьки знаходять якісь цікаві іноземні варіанти, які потім стають популярними в Україні. Вони не лише гарні й милозвучні, але й мають глибоке значення та давнє походження.

Можливо, у списку, який публікуємо у матеріалі, ви побачите імена, про які навіть не знали. Він буде особливо корисний для майбутніх батьків дівчинки.

До речі Жінки з цими іменами мають лагідний характер: перегляньте список

Добірка сучасних жіночих імен, які вам сподобаються

Маріанна

Ім'я Маріанна складається з двох частин: Марі (Марія) та Анн (Анна). Воно має декілька варіантів перекладу: "морська", "дуже засмучена красуня", "гірке благородство" та "обурення". Такі дівчата – романтичні та самодостатні.

Божена

Слов'янське ім'я Божена означає "Богом обдарована", "Божа", "благословенна". Його оригінальне польське звучання – Bożana та Bożechna. Власниці цього імені люблять свободу, тому не дозволяють людям її забирати та утискати.

Даніела

Ім'я Даніела утворилося від чоловічого імені Даніел. В Україні є більш популярна форма – Данило. Воно має давньоєврейське походження та трактується як "вибрана Богом". Наділяє дівчат неймовірною енергійністю.

Адріана

Існує версія, що ім'я Адріана – давньоримське та має значення "та, яка поруч з Адріатичним морем", "адріатична", Утворилося від імені Hadrianus. Такі жінки не бояться труднощів на шляху до своїх цілей та гордо їх долають.

Список сучасних жіночих імен / Фото Freepik

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Софія

Ім'я Софія не таке незвичайне для України, як попередні, адже його у нашій державі можна почути досить часто. З'явилося у Стародавній Греції та тлумачиться як "мудрість" або "премудрість".

Анджеліна (Ангеліна)

Ім'я Анджеліна або Ангеліна з латинської мови перекладається як "ангел" або "вісник". Його власниці проявляють неабияку цікавість до навчання. Адже вони завжди хочуть дізнаватися щось нове та вчитися.

Домініка

Ім'я Домініка пов'язане з чоловічим іменем Домінік та означає "належна Господу". Серед українців воно не настільки популярне, як за кордоном. Жінки, які мають це ім'я, вміють тримати емоції під контролем, коли навколо стрес.

Сюзанна

Давньоєврейське ім'я Сюзанна трактується як "лілія", "білосніжна лілія". Його можна зустріти у різних країнах Європи. Дівчата, яким належить це ім'я, є дуже добрими та щирими. Вони завжди готові допомагати людям.