Як назвати хлопчика та дівчинку в серпні: календар Днів ангела

Детальний календар іменин на серпень, що допоможе обрати ім'я для дитини та підкаже, коли в кого День ангела, наводить 24 Канал. Зауважимо, що в останній місяць літа народжуються Лев або Діва.

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Як назвати дитину в серпні